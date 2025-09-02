Afganisztán: közelíti az ezret a földrengés áldozatainak száma

Meghaladta a 800-at a hétfő hajlani afganisztáni földrengés áldozatainak száma, és legalább 2800-an megsérültek az ország keleti tartományaiban, Kunarban és Nangarharban– közölték az afgán hatóságok. A földrengés vasárnap éjfél körül, 10 kilométeres mélységben történt- írja a 444.

A mentési munkálatok továbbra is folyamatban vannak, de a mentőcsapatok nehezen jutnak el a távoli területekre a zord hegyvidéki terep és a kedvezőtlen időjárás miatt. A mentők azon dolgoznak, hogy elérjék a pakisztáni határ mentén fekvő, mobilhálózatoktól elzárt hegyvidéki területeket, ahol a lejtőkön álló vályogházak nagy valószínűséggel összedőltek a rengésben. Az érintett térségben az elmúlt 24–48 órában heves esőzések voltak, ezért a földcsuszamlások és kőomlások kockázata is jelentős, ami tovább növelheti az áldozatok és a sérültek számát.

Hétfőn a tálib kormány nemzetközi támogatást kért, miután az afgán külügy szóvivője közölte, hogy „eddig egyetlen külföldi kormány sem ajánlott fel segítséget a mentési és segélymunkálatokhoz”.

Később azonban a kínai külügyminisztérium bejelentette, hogy Kína kész humanitárius segítséget nyújtani „Afganisztán igényeihez és saját lehetőségeihez mérten”. India 1000 családi sátrat szállított Kabulba, valamint 15 tonna élelmiszert Kunar tartományba, és további segélyszállítmányokat is útnak indítanak kedden. Az ENSZ sürgősségi alapokat szabadított fel, az Egyesült Királyság pedig 1 millió font segélyt ígért, hangsúlyozva, hogy az összeg nem kerül a tálibok kezébe – írta a 444.