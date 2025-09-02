Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Afganisztán: közelíti az ezret a földrengés áldozatainak száma

mfor.hu

A talibán nemzetközi segítséget kér.

Meghaladta a 800-at a hétfő hajlani afganisztáni földrengés áldozatainak száma, és legalább 2800-an megsérültek az ország keleti tartományaiban, Kunarban és Nangarharban– közölték az afgán hatóságok. A földrengés vasárnap éjfél körül, 10 kilométeres mélységben történt- írja a 444.

A mentési munkálatok továbbra is folyamatban vannak, de a mentőcsapatok nehezen jutnak el a távoli területekre a zord hegyvidéki terep és a kedvezőtlen időjárás miatt. A mentők azon dolgoznak, hogy elérjék a pakisztáni határ mentén fekvő, mobilhálózatoktól elzárt hegyvidéki területeket, ahol a lejtőkön álló vályogházak nagy valószínűséggel összedőltek a rengésben. Az érintett térségben az elmúlt 24–48 órában heves esőzések voltak, ezért a földcsuszamlások és kőomlások kockázata is jelentős, ami tovább növelheti az áldozatok és a sérültek számát.

Hétfőn a tálib kormány nemzetközi támogatást kért, miután az afgán külügy szóvivője közölte, hogy „eddig egyetlen külföldi kormány sem ajánlott fel segítséget a mentési és segélymunkálatokhoz”.

Később azonban a kínai külügyminisztérium bejelentette, hogy Kína kész humanitárius segítséget nyújtani „Afganisztán igényeihez és saját lehetőségeihez mérten”. India 1000 családi sátrat szállított Kabulba, valamint 15 tonna élelmiszert Kunar tartományba, és további segélyszállítmányokat is útnak indítanak kedden. Az ENSZ sürgősségi alapokat szabadított fel, az Egyesült Királyság pedig 1 millió font segélyt ígért, hangsúlyozva, hogy az összeg nem kerül a tálibok kezébe – írta a 444.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tagadnak az oroszok: nem ők zavarták meg von der Leyen gépét?

Tagadnak az oroszok: nem ők zavarták meg von der Leyen gépét?

GPS-zavarás érte az EB-elnök gépét.

Meglepő adat érkezett az ukrajnai orosz előretörésről

Meglepő adat érkezett az ukrajnai orosz előretörésről

Nem is olyan nagy a baj.

Kellemetlen perceket okoztak Ursula von der Leyen számára az oroszok

Kellemetlen perceket okoztak Ursula von der Leyen számára az oroszok

Jelzavarásba ütközött a gépe.

Súlyos kritika érte az izraeli kormányt: ez már népirtás Gázában

Súlyos kritika érte az izraeli kormányt: ez már népirtás Gázában

A téma szakértői nyilatkozatot adtak ki.

Putyin

Putyin: addig nem lesz béke, amíg nem rendezik a NATO keleti bővítését

A béke csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn az észak-kínai kikötővárosban, Tiencsinben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóján.

Az Egyesült Államok végét jelentheti a bíróság döntése Trump főtanácsadója szerint

Az Egyesült Államok végét jelentheti a bíróság döntése Trump főtanácsadója szerint

Peter Navarro elmondta: pusztító hatással van a külkereskedelmi hiány az amerikai gazdaság számára, a vámok pedig importszabályozó eszközként szolgálnak.

Leyen

Még több pénzt adna az ukrán hadseregnek von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke szerint „meglehetősen pontos tervek” készülnek az európai fővárosokban a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, és ezek részeként katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről.

Az amerikai Z generáció egy felmérés szerint inkább a Hamászt választja

Az amerikai Z generáció egy felmérés szerint inkább a Hamászt választja

Izraellel szemben a 18–24 évesek több mint 60 százaléka a Hamász oldalára állna a jelen konfliktusban.

Odessza térsége generátorokra kapcsolt

Odessza térsége generátorokra kapcsolt

Egy orosz dróntámadás vasárnapra virradó éjszaka négy energiatermelő létesítményt rongált meg a dél-ukrajnai Odessza város közelében, aminek következtében vasárnap reggel több mint 29 ezer ügyfél maradt áram nélkül – közölte a régió kormányzója és a DTEK energiaszolgáltató vállalat.

A Kreml alpesi üdülőhelyes összeesküvéssel igyekszik aláásni Volodimir zelenszkij ukrán elnök hatalmát

A Kreml alpesi üdülőhelyes összeesküvéssel igyekszik aláásni Zelenszkij hatalmát

Az oroszok szerint titkos terv készült az ukrán elnök leváltására, amit Kijev határozottan tagad.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168