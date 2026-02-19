Aggódhat Európa: jön a Donald Trump-féle szabadságportál

A források szerint az oldal a „freedom.gov” címen működne. Egyikük elmondta, hogy a tisztviselők egy olyan virtuális magánhálózati (VPN) funkció beépítéséről is tárgyaltak, amely a felhasználó internetes forgalmát amerikai eredetűnek tüntetné fel, és hozzátette: az oldalon a felhasználói tevékenységet nem követnék nyomon – írja a Reuters.

A projektet Sarah Rogers, a nyilvános diplomáciáért felelős külügyi államtitkár vezeti. A bemutatást a múlt heti müncheni biztonságpolitikai konferenciára tervezték, de azt elhalasztották – közölték a források.

A Reuters nem tudta megállapítani a halasztás okát, de két forrás szerint a külügyminisztérium egyes tisztviselői – köztük jogászok – aggályokat fogalmaztak meg a tervvel kapcsolatban, részletek nélkül.

Donald Trump amerikai elnök a nyílt beszéd híve

Rontja a kapcsolatokat Európával

A kezdeményezés tovább terhelheti a Trump-adminisztráció és az Egyesült Államok hagyományos európai szövetségesei közötti kapcsolatokat, amelyeket már így is feszültségek jellemeznek a kereskedelem, az orosz–ukrán háború és Donald Trump elnök Grönland feletti ellenőrzési törekvései miatt.

A portál Washington számára szokatlan helyzetet teremthet azzal, hogy látszólag arra ösztönözné az állampolgárokat: kerüljék meg saját országuk törvényeit.

A Reutersnek adott nyilatkozatában a külügyminisztérium szóvivője azt mondta: az amerikai kormánynak nincs kifejezetten Európára irányuló cenzúramegkerülő programja, ugyanakkor hozzátette: „A digitális szabadság prioritás a külügyminisztérium számára, ami magában foglalja az adatvédelmi és cenzúramegkerülő technológiák, például a VPN-ek terjedésének támogatását.”

A szóvivő cáfolta, hogy bármilyen bejelentést elhalasztottak volna, és azt is pontatlannak nevezte, hogy a minisztérium jogászai aggályokat emeltek volna.

Szólásszabadság

A Trump-adminisztráció külpolitikájának egyik központi eleme a szólásszabadság – különösen az, amit a konzervatív hangok online elnyomásának tekint –, Európában és Brazíliában egyaránt.

Európa megközelítése eltér az Egyesült Államokétól, ahol az alkotmány gyakorlatilag minden véleménynyilvánítást véd. Az Európai Unió korlátozásai részben abból az igényből fakadnak, hogy megakadályozzák a szélsőséges propaganda újbóli térnyerését, amely a nácizmust táplálta, beleértve a zsidók, külföldiek és kisebbségek elleni uszítást.

Amerikai tisztviselők bírálták az EU azon politikáit, amelyek szerintük elnyomják a jobboldali politikusokat – például Romániában, Németországban és Franciaországban –, és azt állították, hogy az olyan szabályozások, mint az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya (Digital Services Act) vagy az Egyesült Királyság Online Safety Actje, korlátozzák a szólásszabadságot.

Az EU washingtoni delegációja – amely a 27 tagú blokk nagykövetségeként működik – nem reagált azonnal az amerikai tervvel kapcsolatos megkeresésre.

Európa korlátoz

Az EU 2008 óta elfogadott szabályai, törvényei és határozatai alapján – amelyek elsősorban a közösségi médiaplatformokra és nagy szolgáltatókra, például a Meta Facebookjára és az X-re vonatkoznak – korlátozzák az illegális gyűlöletbeszédnek, terrorista propagandának vagy káros dezinformációnak minősített tartalmak elérhetőségét, és egyes esetekben gyors eltávolításukat is előírják.

A decemberben közzétett Nemzetbiztonsági Stratégiában a Trump-adminisztráció arra figyelmeztetett, hogy Európát „civilizációs eltűnés” fenyegeti migrációs politikája miatt. A dokumentum szerint az Egyesült Államok prioritásként kezeli majd „az Európa jelenlegi irányvonalával szembeni ellenállás erősítését az európai nemzeteken belül”.

Elon Musk is gyakran beszél a szólásszabadságról

Tartalmakat távolítanak el

Az uniós szabályozó hatóságok rendszeresen kötelezik az amerikai székhelyű oldalakat tartalmak eltávolítására, és végső eszközként akár tiltásokat is kiszabhatnak. Az X – amely Trump szövetségese, Elon Musk tulajdonában van – decemberben 120 millió eurós bírságot kapott a szabályok be nem tartása miatt.

Németország például 2024-ben 482 eltávolítási határozatot adott ki terrorizmust támogató vagy arra uszító tartalmak miatt, és 16 771 bejegyzés eltávolítására kötelezte a szolgáltatókat.

Hasonlóképpen, a Meta felügyeleti testülete 2024-ben elrendelte egy lengyel politikai párt olyan bejegyzéseinek eltávolítását, amelyek faji sértést tartalmaztak és a bevándorlókat erőszaktevőként ábrázolták – az ilyen tartalom az uniós jog szerint illegális gyűlöletbeszédnek minősül.

Támadásnak tekinthető

Kenneth Propp, a külügyminisztérium korábbi tisztviselője – aki az európai digitális szabályozásokkal foglalkozott, jelenleg pedig az Atlantic Council Europe Centerénél dolgozik – „közvetlen támadásnak” nevezte az amerikai tervet az európai szabályok és törvények ellen. Szerinte a freedom.gov oldalt Európában úgy érzékelnék, mint az amerikai kormány kísérletét a nemzeti jogszabályok kijátszására.

A freedom.gov webcímet január 12-én jegyezték be a szövetségi get.gov nyilvántartás szerint. Szerdán az oldalon még nem volt tartalom, csupán a National Design Studio logója, a „fly, eagle, fly” felirat és egy bejelentkezési felület volt látható.

Trump második ciklusa előtt az amerikai kormány kereskedelmi VPN-szolgáltatásokat és más eszközöket is támogatott a demokrácia előmozdítása érdekében, hogy a felhasználók szabad információhoz juthassanak Kínában, Iránban, Oroszországban, Fehéroroszországban, Kubában, Mianmarban és más országokban.

