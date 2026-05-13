Aggódhat Trump és Netanjahu, rossz híreket hozott az amerikai hírszerzés

Egy héten belül már a második amerikai lap jelentett arról május eleji amerikai hírszerzési értékelés alapján, hogy a hivatalos washingtoni állításokkal ellentétben Irán mobil rakétaindító állásainak mintegy 70 százaléka épségben maradt és még mindig rendelkezik a háború előtti rakétaarzenáljának nagyjából szintén 70 százalékával.

A The New York Times című napilap értesülése szerint Teherán visszaszerezte a hozzáférést a legtöbb földalatti rakétabázisához.

A The Washington Post a múlt héten számolt be egy amerikai hírszerzési jelentésről, és hasonló adatokat idézett.

[Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár korábban írt arról, miért nem képes az amerikai-izraeli légierő elpusztítani az iráni rakétakészleteket – a szerk:]

A The New York Times beszámolója szerint néhány magas rangú amerikai tisztviselőt különösen aggasztják azok a bizonyítékok, amelyek szerint Irán visszaszerezte a Hormuzi-szoros menti rakétabázisainak többségéhez a hozzáférést.

Az amerikai kormányzat hivatalos álláspontja szerint Irán katonailag nagyrészt vereséget szenvedett a február végén Izrael és az Egyesült Államok által indított háborúban.

(MTI)