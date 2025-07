Az agrárminiszter 300 zsák búzát adott a károsult székely gazdáknak

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az élelmiszer-biztonságot is veszélyeztetné.

Az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít a külhoni gazdálkodók támogatására, hogy biztosítsa számukra a szülőföldön való boldogulást. Kezdeményezéseinkkel évről évre egyre több gazdálkodót érünk el a Kárpát-medence magyarlakta területein. Külhoni ösztöndíj- és gyakornok programjaink a fiataloknak is lehetőségeket biztosítanak. A Kárpát-medencei Falugazdász Hálózat pedig valódi sikertörténet – sorolta Nagy István.

Nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is segítjük azokat az alsósófalvi gazdálkodókat, akiknek a földjén gátakat építettek a víz elleni védekezés során. A Székelyföldi Agrár Szolidaritási Program keretében ugyanis 300 zsák búzát adtunk át a helyi termelőknek – tette hozzá.

A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a parajdi bányakatasztrófa felszínre hozta és megerősítette az összetartozás érzését, az összefogás, a segíteni akarás szándékát. Május végén a megáradt Korond-patak elárasztotta a bányát, víz öntötte el a járatokat, omlás keletkezett. A víz beletaposott abba, amit az ember hosszú évszázadokon át felépített. Nemcsak a bánya falai roppantak meg, hanem emberi sorsok is. Veszélybe került az itt élők megélhetése, a föld és a vetés – emelte ki Nagy István a minisztérium közleménye szerint.

Segítünk a parajdi bányakatasztrófa miatt nehéz helyzetbe került gazdáknak is – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, pénteken, Alsósófalván.

