1p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus

Akár egy hét múlva asztalhoz ülhet Trump, Putyin és Zelenszkij?

mfor.hu

A lehetséges hármas csúcs megrendezését tervezik.

A szerdai virtuális csúcs után Emmanuel Macron francia elnök egy lehetséges jövőbeli csúcstalálkozóról szólva – amelyen Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin venne részt – azt mondta, reméli, hogy a találkozót Európában, „egy minden fél számára elfogadható semleges országban” tartják majd.

A CBS News két, a tárgyalások részleteit ismerő forrásra hivatkozva azt közölte: az Egyesült Államok már dolgozik a Trump-Putyin-Zelenszkij hármas csúcstalálkozó helyszínén, amelyre „akár már a jövő hét végén” sor kerülhet.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij Putyinnal és Trumppal is találkozna

Zelenszkij Putyinnal és Trumppal is találkozna

A virtuális csúcs után beszélt erről.

Ukrajna kulcsfontosságú épületet talált el – Szijjártó Péter is kiakadt

Ukrajna kulcsfontosságú épületet talált el – Szijjártó Péter is kiakadt

A miniszter szerint a magyar energiaellátást veszélyeztették.

Nyomoznak az ukrajnai kényszersorozás miatt

A meghalt magyar állampolgárságú férfi ügyében.

Netanjahu már a Nagy-Izraelről álmodik

Netanjahu már a Nagy-Izraelről álmodik

A politikusnak nagy víziói vannak. 

Kijött az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a Szuverenitásvédelmi Hivatal is szerepel benne

Kijött az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a Szuverenitásvédelmi Hivatal is szerepel benne

Jelentősen lecsupaszított formában jelent meg az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a korábbi évekhez képest egész szakaszokat távolítottak el belőle – írja a Telex a BBC nyomán.

Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

A két ország elnökének pénteken esedékes csúcstalálkozójáról egyeztetett kedden Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este a moszkvai diplomáciai tárca.

Orbán Viktor egyértelmű orosz győzelmet lát Ukrajnában

Orbán Viktor egyértelmű orosz győzelmet lát Ukrajnában

Az ukrajnai háborút Oroszország megnyerte, az ukránok pedig elveszették – jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájára kedden délután felkerült interjúban.

Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap: megjelent a Szigeten az északír raptrió

Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap – így üzent a Szigeten az északír botránytrió

Még ha csak virtuálisan is.

Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Elárulta a miniszterelnök, miért nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot, és hogy mit csinálna helyette.

Orbán Viktort idézte Donald Trump, de mit szól Zelenszkij?

Orbán Viktort idézte Donald Trump, de mit szól Zelenszkij?

Megkérdezte a magyar miniszterelnököt az amerikai elnök, hogy győzhet-e Ukrajna. Trump és Zelenszkij is beszélt a csúcstalálkozó előtti várakozásairól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168