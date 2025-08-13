Akár egy hét múlva asztalhoz ülhet Trump, Putyin és Zelenszkij?

A szerdai virtuális csúcs után Emmanuel Macron francia elnök egy lehetséges jövőbeli csúcstalálkozóról szólva – amelyen Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin venne részt – azt mondta, reméli, hogy a találkozót Európában, „egy minden fél számára elfogadható semleges országban” tartják majd.

A CBS News két, a tárgyalások részleteit ismerő forrásra hivatkozva azt közölte: az Egyesült Államok már dolgozik a Trump-Putyin-Zelenszkij hármas csúcstalálkozó helyszínén, amelyre „akár már a jövő hét végén” sor kerülhet.