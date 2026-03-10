2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Atomenergia Franciaország Oroszország Roszatom

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

mfor.hu

A Greenpeace két aktivistája a nemzetközi atomenergetikai csúcsot zavarta meg kedden.

A tüntetők elegáns fekete öltönyt és nyakkendőt viseltek, és a Greenpeace logójával ellátott molinókat tartottak a magasba, amelyeken az állt: „A nukleáris energia = energiabizonytalanság”, illetve „A nukleáris energia Oroszország háborúját táplálja” – számol be róla a Reuters.

Itt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett áll Emmanuel Macron
Itt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett áll Emmanuel Macron
Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez

Az egyik aktivista azt kiabálta Emmanuel Macronnak: „Miért vásárolunk még mindig uránt Oroszországtól?”, amire az elnök így válaszolt: „Mi magunk állítunk elő nukleáris energiát.”

Franciaországnak van saját urándúsító kapacitása, ugyanakkor az atomerőművei számára dúsított uránt importál is – többek között Oroszországból –, a francia kormány legfrissebb vámadatai szerint.

Az Roszatom, Oroszország állami atomenergetikai vállalata 2025-ben a globális urándúsítási kapacitás mintegy 44 százalékát adta a World Nuclear Association adatai szerint. Az európai nukleárisenergia-termelőknek pedig négy évvel az ukrajnai orosz invázió után is nehézséget okoz leválni ezekről a beszállításokról.

A Greenpeace közlése szerint kedden mintegy 15 aktivista blokkolta a csúcstalálkozóra érkező konvojokat a párizsi agglomerációhoz tartozó Boulogne-Billancourt helyszínén.

Atomcsúcs

Franciaország kedden rendezi meg a második globális nukleárisenergia-csúcstalálkozót, ahol a világ vezetői a nukleáris energia jövőjéről és fejlesztéséről tárgyalnak.

A Greenpeace Franciaország szerint azonban egy ilyen csúcstalálkozó megrendezése „anakronizmus”, amely teljesen elszakadt a valóságtól és azoktól a tanulságoktól, amelyeket „az orosz agresszió Ukrajnában, az Irán elleni csapások és az egyre súlyosbodó klímaválság hatásai” jelentenek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Wéber Balázs, ATV

Keményen játszik Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték ügyében

Politikai kérdéssé vált a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ügye. 

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Irán folytatta a drón- és rakétacsapásait.

A légicsapást szenvedett iskola a dél-iráni Minabban

Megvan, ki felelős az iráni háború eddigi legsúlyosabb tragédiájáért

Egybehangzó lapértesülések szerint valószínűleg amerikai légicsapás érte az iráni lányiskolát. 

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Kuba humanitárius szempontból „nagy bajban van”. A közép-amerikai ország ügyével Marco Rubio amerikai külügyminiszter foglalkozik.

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Irán másképp látja a közel-keleti helyzetet, mint az Egyesült Államok.

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este.

Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

Nem erre számított az ukrán politikus.

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Az olaj világpiaci árán keresztül rombolnának az elszánt iráni harcosok.

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.

Ali Hámenei utódját is célkeresztbe tette Izrael

Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

Ali Hámenei utódjáról állítólag már döntés született.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168