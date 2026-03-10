Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

A tüntetők elegáns fekete öltönyt és nyakkendőt viseltek, és a Greenpeace logójával ellátott molinókat tartottak a magasba, amelyeken az állt: „A nukleáris energia = energiabizonytalanság”, illetve „A nukleáris energia Oroszország háborúját táplálja” – számol be róla a Reuters.

Itt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett áll Emmanuel Macron

Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez

Az egyik aktivista azt kiabálta Emmanuel Macronnak: „Miért vásárolunk még mindig uránt Oroszországtól?”, amire az elnök így válaszolt: „Mi magunk állítunk elő nukleáris energiát.”

Franciaországnak van saját urándúsító kapacitása, ugyanakkor az atomerőművei számára dúsított uránt importál is – többek között Oroszországból –, a francia kormány legfrissebb vámadatai szerint. Az Roszatom, Oroszország állami atomenergetikai vállalata 2025-ben a globális urándúsítási kapacitás mintegy 44 százalékát adta a World Nuclear Association adatai szerint. Az európai nukleárisenergia-termelőknek pedig négy évvel az ukrajnai orosz invázió után is nehézséget okoz leválni ezekről a beszállításokról.

A Greenpeace közlése szerint kedden mintegy 15 aktivista blokkolta a csúcstalálkozóra érkező konvojokat a párizsi agglomerációhoz tartozó Boulogne-Billancourt helyszínén.

Atomcsúcs

Franciaország kedden rendezi meg a második globális nukleárisenergia-csúcstalálkozót, ahol a világ vezetői a nukleáris energia jövőjéről és fejlesztéséről tárgyalnak.

A Greenpeace Franciaország szerint azonban egy ilyen csúcstalálkozó megrendezése „anakronizmus”, amely teljesen elszakadt a valóságtól és azoktól a tanulságoktól, amelyeket „az orosz agresszió Ukrajnában, az Irán elleni csapások és az egyre súlyosbodó klímaválság hatásai” jelentenek.