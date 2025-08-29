Alaszkára hivatkozva maradt magára a kormány

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint a kormány azért nem csatlakozott az aláírókhoz, mert ahogy azt a 444-nek írták, a nyilatkozat nem mozdítja elő a békét.

„Alaszkában hosszú idő után megindultak a tárgyalások Amerika és Oroszország között, ezzel végre közelebb kerültünk a békéhez. Ha béke lesz, nem lesz több bombázás és nem lesz több értelmetlen áldozata a háborúnak. Magyarország a béke pártján áll, ezért csak olyan dokumentumokat tudunk támogatni, amelyek előremozdítják a béke ügyét” – írta a magyar külügy.

Rendszeresek az orosz rakétatámadások Kijevben

Fotó: MTI/EPA

A nyilatkozat

A közös nyilatkozat, az orosz támadás elítélése mellett, is említi a békét, de más összefüggésben:

„2025 márciusa óta Ukrajna elkötelezett a teljes és feltétel nélküli tűzszünet mellett, és ismételten kifejezte békére való készségét, miközben Oroszország fokozta a civilek és a civil infrastruktúra elleni támadásokat. Továbbra is együttműködünk nemzetközi partnerekkel, köztük az Egyesült Államokkal, hogy átfogó, igazságos és tartós békével vessünk véget Oroszország agresszív háborújának. Oroszországnak abba kell hagynia a gyilkolást, és valódi békeszeretetet kell mutatnia”.