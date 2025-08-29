Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Európai Unió Oroszország Ukrajna

Alaszkára hivatkozva maradt magára a kormány

mfor.hu

Magyarország egyedüli EU-tagországként nem írta alá a britekkel közösen kiadott nyilatkozatot, amelyben elítélik Oroszország halálos kijevi támadását.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint a kormány azért nem csatlakozott az aláírókhoz, mert ahogy azt a 444-nek írták, a nyilatkozat nem mozdítja elő a békét.

„Alaszkában hosszú idő után megindultak a tárgyalások Amerika és Oroszország között, ezzel végre közelebb kerültünk a békéhez. Ha béke lesz, nem lesz több bombázás és nem lesz több értelmetlen áldozata a háborúnak. Magyarország a béke pártján áll, ezért csak olyan dokumentumokat tudunk támogatni, amelyek előremozdítják a béke ügyét” – írta a magyar külügy.

Rendszeresek az orosz rakétatámadások Kijevben
Rendszeresek az orosz rakétatámadások Kijevben
Fotó: MTI/EPA

A nyilatkozat

A közös nyilatkozat, az orosz támadás elítélése mellett, is említi a békét, de más összefüggésben:

„2025 márciusa óta Ukrajna elkötelezett a teljes és feltétel nélküli tűzszünet mellett, és ismételten kifejezte békére való készségét, miközben Oroszország fokozta a civilek és a civil infrastruktúra elleni támadásokat. Továbbra is együttműködünk nemzetközi partnerekkel, köztük az Egyesült Államokkal, hogy átfogó, igazságos és tartós békével vessünk véget Oroszország agresszív háborújának. Oroszországnak abba kell hagynia a gyilkolást, és valódi békeszeretetet kell mutatnia”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

Az Európai Unió a háború miatt zárolt mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyont kockázatosabb, de nagyobb hozamot ígérő befektetésekbe fektetné – írta a Politico. A hozamot Ukrajna újjáépítésére fordítanák, és a lehetőséget az Európai Bizottság is vizsgálja.

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Netanjahuhoz fordult segítségért

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) ügyvezető igazgatója szerint a Gázai övezetben súlyos élelmiszerhiány van, ami leginkább a nőket és a gyermekeket érinti.

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168