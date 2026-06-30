Álcadrónok az éjjeli égbolton – több száz támadót szedtek le az ukrajnai háborúban

A levegőben, drónokkal vívott légipárbajtól zengett az éjszaka az ukrajnai háborúban.

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Oroszország 419

Az orosz légvédelem 419 ukrán drónt lőtt le keddre virradóra, többek között a moszkvai régió felett – derült ki a moszkvai védelmi minisztérium beszámolójából. A támadások összesen 19 területet érintettek, köztük az

elcsatolt Krím félszigetet, a

dél-oroszországi Krasznodari határterületet és a főváros,

Moszkva környékét.

A Moszkvai területen fekvő Jegorjevszkben kigyulladt egy ház, amikor drón zuhant rá – közölte Max-csatornáján Andrej Vorobjov, a régió kormányzója. Súlyosan megsebesült, és kórházba szállítás közben életét vesztette a házban tartózkodó hathónapos csecsemő – tette hozzá.

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Egy másik gyermek és két felnőtt is megsebesült, őket is kórházba szállították. A kormányzó szólt arról is, hogy a légvédelmi és elektronikus hadviselést folytató erők visszaverték a 60 drón által végrehajtott támadást Moszkva környékén – áll az MTI tudósításában.