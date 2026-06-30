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Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Álcadrónok az éjjeli égbolton – több száz támadót szedtek le az ukrajnai háborúban

mfor.hu

Elfajultak a légiakciók az éj leple alatt.

A levegőben, drónokkal vívott légipárbajtól zengett az éjszaka az ukrajnai háborúban.

Oroszország 419

Az orosz légvédelem 419 ukrán drónt lőtt le keddre virradóra, többek között a moszkvai régió felett – derült ki a moszkvai védelmi minisztérium beszámolójából. A támadások összesen 19 területet érintettek, köztük az

  • elcsatolt Krím félszigetet, a
  • dél-oroszországi Krasznodari határterületet és a főváros,
  • Moszkva környékét.

A Moszkvai területen fekvő Jegorjevszkben kigyulladt egy ház, amikor drón zuhant rá – közölte Max-csatornáján Andrej Vorobjov, a régió kormányzója. Súlyosan megsebesült, és kórházba szállítás közben életét vesztette a házban tartózkodó hathónapos csecsemő – tette hozzá.

Egy másik gyermek és két felnőtt is megsebesült, őket is kórházba szállították. A kormányzó szólt arról is, hogy a légvédelmi és elektronikus hadviselést folytató erők visszaverték a 60 drón által végrehajtott támadást Moszkva környékén – áll az MTI tudósításában.

Ukrajna 154

Az orosz hadsereg 154 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, a légvédelem a támadóeszközök zömét elfogta, de több mint egy tucat drón célba talált, a csapásokban civilek is megsebesültek, és lakóépületekben, valamint infrastrukturális és ipari létesítményekben károk keletkeztek – jelentették katonai és önkormányzati források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 138 drónt lelőtt, illetve hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, azonban 10 helyszínen

  • 13 csapásmérő drón célba talált, további
  • 2 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon.
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