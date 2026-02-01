1p
Külpolitika Egyesült Államok Irán

Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

mfor.hu

Vagy csak meggondolták magukat?

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete a korábbi hírekkel ellentétben mégsem tart éleslövészettel egybekötött hadgyakorlatot a stratégiai jelentőségű, a világ olajkereskedelme szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban – írja a Reuters.

„Nem tervezett a gárda hadgyakorlatot tartani ott, és nem is volt erről hivatalos bejelentés. Csak hírek a médiában, amelyek hamisak voltak”

- szögezte le egy iráni tisztviselő a lapnak. A hadgyakorlat híre csütörtökön röppent fel, méghozzá egy állami irányítás alatt álló iráni tévécsatorna híre alapján, amely azt közölte, február 1-jén és 2-án tart hadgyakorlatot a szorosban a Forradalmi Gárda.

Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Találkoztak az amerikai és az orosz küldöttek.

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

De mindkét oldalon korlátozzák, ki léphet át a rafahi határátkelőn.        

Nem csak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Kemény üzentetet küldött az ajatollah.

„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

A hadsereg tehet rendet.

Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy körülbelül 70 ezer palesztin halt meg a gázai háborúban, miután korábban kétségbe vonta az enklávé egészségügyi tisztviselői által jelentett halálos áldozatok számát – jelentette pénteken az izraeli média magas rangú katonai tisztviselőkre hivatkozva.

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a kriptotörvény tavaly őszi módosítása miatt.

Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

A brit miniszterelnök kínai útját kommentálta, a feleségéről szóló dokumentumfilm bemutatóján. Egyik sem róla szólt.

Izraelben kötött ki az amerikai rakétaromboló

Elfogórakétákat szállító amerikai rakétaromboló kötött ki pénteken Eilatban, Izrael vörös-tengeri kikötővárosában.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


