Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete a korábbi hírekkel ellentétben mégsem tart éleslövészettel egybekötött hadgyakorlatot a stratégiai jelentőségű, a világ olajkereskedelme szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban – írja a Reuters.

„Nem tervezett a gárda hadgyakorlatot tartani ott, és nem is volt erről hivatalos bejelentés. Csak hírek a médiában, amelyek hamisak voltak”

- szögezte le egy iráni tisztviselő a lapnak. A hadgyakorlat híre csütörtökön röppent fel, méghozzá egy állami irányítás alatt álló iráni tévécsatorna híre alapján, amely azt közölte, február 1-jén és 2-án tart hadgyakorlatot a szorosban a Forradalmi Gárda.