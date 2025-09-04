Aligha lesz teljesíthető az Orbán-kormány és Szlovákia kérése

Magyarország és Szlovákia ismét azt követeli az Európai Uniótól, hogy töröljön a szankciós listáról hat üzletembert, különben vétóval fenyegetnek az Oroszország ellen bevezetett szankciók meghosszabbítása ellen – írja az Index.

A listán szerepel többek között Vlagyimir Putyin államfő és Szergej Lavrov külügyminiszter, valamint több oligarcha és üzletember is. Azzal vádolják őket, hogy hasznot húznak Oroszország háborús tevékenységéből.

Márciusban lekerült a listáról Vjacseszlav Kantor üzletember, Mihail Degtyarev sportminiszter és Gulbahor Iszmailova, Aliser Usmanov milliárdos testvére. Jelenleg a következőket szeretnék eltávolítani a listáról: Mihail Fridman, Dmitrij Mazepin, Pjotr Aven, Musa Bazajev és Albert Avdoljan.

A szankciók, amelyek a 18 csomag elfogadását követően több mint 2600 személyt és vállalatot érintenek, hat hónaponként – általában március és szeptember – hosszabbít meg az EU valamennyi tagállamának egyetértésével.