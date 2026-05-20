Aligha váratlan: erről sutyorgott Putyin a kínai elnökkel

Hszi Csin-ping kínai elnök orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak a nyitóbeszédében kijelentette, hogy:

országaiknak kölcsönösen segíteniük kell egymást a fejlődésben és a gazdasági fellendülésben.

A kínai állami médiára hivatkozva a BBC arról számolt be, hogy a két vezető a kétoldalú kapcsolatok erősítését hangsúlyozta. A politikai egyeztetés során a felek kifejezték elkötelezettségüket a szorosabb gazdasági és stratégiai együttműködés mellett, amely mindkét nemzet számára hosszú távú előnyöket biztosíthat a globális színtéren zajló változások közepette.

Nagy számok: 25., 30.

A kínai külügyminisztérium közlése szerint, melyet az MTI is közzé tett Putyin szerdáig tartózkodik Kínában, ez sorban a 25. látogatása az országban. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket.

Az idei év a kínai–orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója.

Emellett pedig idén vamn a jószomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója.