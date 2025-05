Áll a bál az EU-ban a Pride betiltása miatt, von der Leyent is betámadták

Felszólították az bizottság elnökét, hogy „vizsgálja felül álláspontját és biztosítsa, hogy az általa vezetett testület láthatóan jelen legyen a budapesti Pride-on, kiállva azok mellett, akik továbbra is a demokráciát, a jogállamiságot és az egyenlőséget védelmezik Magyarországon és egész Európában.”

Szerintük ez nemcsak gyengeség, hanem a szolidaritás hiánya is az uniós polgárokkal szemben, akik alapvető jogaikért küzdenek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!