Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Budapest Egyesült Államok Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus Donald Trump Vlagyimir Putyin

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

mfor.hu

Nem ünneplik a budapesti „békecsúcsot” az uniós külügyminiszterek.

Alaposan felkavarta az állónak amúgy sem nevezhető vizet az uniós külügyminiszterek hétfői, luxembourgi tanácsülése előtt a hír, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump egy uniós ország fővárosában, Buidapesten tárgyal majd az ukrán-orosz békéről.

A Euronews összeállítása szerint számos uniós külügyminiszter mondta el a véleményét a dologról, ki visszafogottabban, ki igencsak keresetlen szavakkal.

Kaja Kallas, uniós külügyi főképviselő szerint „ami Budapestet illeti: ez nem helyes. Rossz látni, hogy egy olyan személy, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság körözése alatt áll, európai országba érkezik. Ismét felmerül a kérdés, lesz-e ennek bármilyen eredménye.” Hozzátette viszont, hogy a fő kérdés az, lesz-e a tárgyalásnak valamilyen eredménye, és hogy mekkora nyomás alá helyezi Putyint az amerikai elnök.

A litván külügyminiszter, Kęstutis Budrys sarkosabban fogalmazott:

„Fenn kell tartanunk azokat az európai elveket, amelyekben mind megállapodtunk, és Putyinnak Európában csak a hágai törvényszék előtt van helye, nem valamelyik fővárosunkban”

- fogalmazott.

A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot szerint ugyanakkor hasznos, hogy Washington fenntartotta a kétoldalú kapcsolatokat Moszkvával, de megjegyezte, Putyin az unió területére történő beengedésének

„csak akkor van bármi értelme, ha azonnali és feltétel nélküli tűzszünethez vezet”.

A finn Elina Valtonen arról beszélt, hogy ki kell várni, milyen lesz a találkozó és mit hoz a végén, de arra figyelmeztetett, Európa feje fölött nem szabad döntéseket hozni.

Az uniós elnökséget is ellátó Dánia külügyminisztere, Lars Løkke Rasmussen Orbán Viktor és a magyar kormány szerepét igyekezett kicsit helyretenni, amikor azt mondta, Budapest 

„csak a találkozó helyszíne lesz”,

a magyar vezetésnek semmi beleszólása nem lesz a menetrend vagy a végeredmény ügyébe. Hozzátette, hogy támogatják az amerikai elnököt, amennyiben Trump e jelenlegi frontvonalakat befagyasztó tűzszünetet javasol, „és semmi töbet”. Ha a budapesti találkozó erről fog szólni, 

„az teljesen rendben van” Rasmussen szerint.

Spanyol kollégája azt húzta alá, hogy az európaiknak  „meg kell kérdezniük maguktól, hogy mi mit tudunk tenni” Ukrajna további támogatása, szuverenitásának és területi integritásának fenntartása érdekében.

Az Európai Tanács a heves magyar tiltakozás ellenére hétfőn egyébként elfogadta azt a javaslatot, amely 2028-ig fokozatosan teljesen megtiltaná az uniós államok számára az orosz energiahordozók vásárlását.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

Konstruktív beszélgetés volt állítólag.

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

Az energiaügyi pofon mellett azért sikerült egyet odaszúrni Ukrajnának.

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Elkaszálta a reformot az alkotmánybíróság, a kormányt is maga alá temetheti a döntés?

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Inkább Patriotokat venne orosz pénzből az ukrán elnök. Ha most belemennének egy rossz alkuba, azt később még inkább megbánnák.

Rácz András: nem érdemes túl sokat várni a budapesti találkozótól

Rácz András: nem érdemes túl sokat várni a budapesti találkozótól

Rácz András Oroszország-szakértő hétfőn tíz pontban írt a tervezett budapesti Trump-Putyin csúcsról, amellyel kapcsolatban erősen szkeptikus.

Volodimir Zelenszkij váratlan dolgot mondott a budapesti békecsúcsról

Volodimir Zelenszkij váratlan dolgot mondott a budapesti békecsúcsról

Hajlandó Putyinnal találkozni.

Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

Lemezvágóval felszerelkezett, profi rablók törtek be a múzeumba, és négy perc alatt besöpörték, amit kerestek. Egy koronát azonban elejtettek útközben.

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot, kivéve, ha munkával rendelkeznek, vagy a megélhetésüket önállóan tudják fedezni.

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Rafahban csaptak össze izraeli katonák a Hamász tagjaival, a várost ezután légitámadás érte. Az egyiptomi határátkelőt is le kellett zárni.

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

A rablók teherlifttel érkeztek, Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből vittek el kilenc darabot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168