Áll a bál keleti szomszédainknál

Nyet Kreml, Yes Europe Fotó: Depositphotos

A résztvevők a fővárosi Egyetem téren gyülekeztek, majd a kormány székháza előtti Victoriei (Győzelem) térre vonultak, miközben „Európa, hozzád tartozunk”, „Gyertek szavazni”, „Szavazunk, nem megyünk el” és „Nyet Kreml, Yes Europe” feliratú táblákat emeltek a magasba. A tömeg több ízben Nicusor Dan független elnökjelölt, bukaresti főpolgármester nevét ismételgette.

