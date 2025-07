Áll a bál Kijevben a magyar kormány újabb húzása miatt

„De most ezek az ügyetlen módszerek, amelyekkel egy Ukrajnából érkező ellenség képét keltik, amely egész Európa és a civilizált világ valódi ellensége ellen harcol, egyszerűen szánalmasnak és sértőnek tűnnek, mindenekelőtt a magyar nép számára, amely – az elfogult politikusokkal ellentétben – valóban egy európai nemzet, amely az önkéntes mozgalom révén minden lehetséges módon segíti az ukrán népet az orosz ellenség legyőzésében és abban, hogy megakadályozzák az orosz megszállók visszatérését Budapest utcáira” – fogalmaz az ukrán közlemény.

„Mivel Ukrajna soha nem engedte meg magának, hogy beavatkozzon egyetlen ország belügyeibe sem, és különösen nem magyar ügyekbe, a magyar kormány ilyen kísérletei korábban is aggodalmat keltettek Kijevben” – teszi hozzá az ukrán külügyminisztérium.

