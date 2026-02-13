2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Olaj Ukrajna Szijjártó Péter

Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken

mfor.hu

Azonban az Ukrtransznafta cég vezetősége nem ad engedélyt a szállítások újraindítására – jelentette az orosz hírügynökség.

Ezt több, az olajiparban elhangzott forrás is elmondta a TASZSZ-nak.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna azért blokkolta az Oroszországból Magyarországra irányuló olajszállításokat a Barátság vezetéken keresztül, hogy megnehezítse a magyar kormány dolgát a parlamenti választások előtt – írja a hírügynökség.

TASZSZ forrásai szerint az ukrán vállalat február 6-án befejezte a vészhelyzeti elhárítást az ukrajnai Brody lineáris termelési és szállítási állomáson. Január végén az ukrán fél kérésére felfüggesztették az olajszállítást a Mozyr-Brody fő olajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé, de a leállás pontos oka nem ismert. „A szállítás újraindítására (pénteki állapot szerint) fennáll a műszaki felkészültség, de az Ukrtransznafta vezetése részéről még nem született döntés a szállítás újraindításáról” – jelentették a források.

Szijjártó Péter ellenséget lát
Szijjártó Péter ellenséget lát
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Januárban dróntámadás miatt tűz ütött ki a Barátság kőolajvezeték közelében, Lviv térségében. A magyar külügyminisztérium akkor azt közölte: maga a vezeték nem sérült meg. A kőolajtermékek égése miatt keletkező sűrű füst viszont rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé, ezért az olajszállítást átmenetileg leállították – teszi hozzá az Index.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Marco Rubio új geopolitikai korszakra figyelmezteti Európát

Marco Rubio új geopolitikai korszakra figyelmezteti Európát

Az amerikai külügyminiszter „meghatározó pillanatról” és „új korszakról” beszélt Európába indulva, hogy jelentős beszédet mondjon a pénteken kezdődő Müncheni Biztonsági Konferencián.

Észak-koreai egységek a győzelem napján

Újra megjelentek az észak-koreai katonák az ukrán határon

Jelentések szerint 2026 elején közel 11 ezer észak-koreai katona állomásozott Oroszország kurszki területén.

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

Megint berendelték a magyar nagykövetet Kijevben. 

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

A tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács soron kívüli ülésen állapodott meg arról, hogy folytatják az uniós adminisztráció egyszerűsítését. Antonio Costa, a Tanács elnöke szerint tavaly a védekezésre összpontosítottak, idén a versenyképesség lesz a középpontban.

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Visszaszólt Zelenszkij posztjára.

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Cél az európai versenyképesség erősítése.

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

244 támadóeszközt vetettek be infrastrukturális létesítmények ellen.

Egyre világosabb, mit akar az USA Venezuelában

Egyre világosabb, mit akar az USA Venezuelában

A venezuelai kitermelés idén jelentősen emelkedhet.

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Az amerikai elnök továbbra is a tárgyalásos rendezést helyezi előtérbe.

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Az amerikai tervben szereplő donyecki pufferzóna ellenőrzéséről továbbra sem sikerült megegyezni. Az ukrán elnök azonban folytatni akarja a tárgyalásokat.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168