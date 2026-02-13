Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken

Ezt több, az olajiparban elhangzott forrás is elmondta a TASZSZ-nak.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna azért blokkolta az Oroszországból Magyarországra irányuló olajszállításokat a Barátság vezetéken keresztül, hogy megnehezítse a magyar kormány dolgát a parlamenti választások előtt – írja a hírügynökség.

TASZSZ forrásai szerint az ukrán vállalat február 6-án befejezte a vészhelyzeti elhárítást az ukrajnai Brody lineáris termelési és szállítási állomáson. Január végén az ukrán fél kérésére felfüggesztették az olajszállítást a Mozyr-Brody fő olajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé, de a leállás pontos oka nem ismert. „A szállítás újraindítására (pénteki állapot szerint) fennáll a műszaki felkészültség, de az Ukrtransznafta vezetése részéről még nem született döntés a szállítás újraindításáról” – jelentették a források.

Szijjártó Péter ellenséget lát

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Januárban dróntámadás miatt tűz ütött ki a Barátság kőolajvezeték közelében, Lviv térségében. A magyar külügyminisztérium akkor azt közölte: maga a vezeték nem sérült meg. A kőolajtermékek égése miatt keletkező sűrű füst viszont rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé, ezért az olajszállítást átmenetileg leállították – teszi hozzá az Index.