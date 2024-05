Amatőr puccs, magyar hídépítés Kongóban

Az Afrika közepén elehelyezkedő Kongói Demokratikus Köztársaságban sikertelen puccskísérletet hajtottak végre vasárnap. Az ország magyar szempontból kiemelt helyet foglalhat el, mivel a Duna Aszfalt 25-éves koncessziós fizetős út-és hídépítési pályázaton nyert itt, valamint a határon-átnyúló projekt részeként a szomszédos Zambiában. A demokratikus Kongó, a többi afrikai országgal összehasonlítva, viszonylag nagy figyelmet kap a magyar kormánytól - írja a szintén a Kasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár.

Orbán Viktor a kongói elnökkel, Félix Antoine Tshisekedivel üzleti ügyekről is beszélhetett

Fotó: miniszterelnok.hu

Több magyar cégnek vannak már üzleti érdekeltségei az afrikai országban, de érdemes elősegíteni a további befektetéseket - hangzott el Orbán Viktor és a kongói elnök, Félix Antoine Tshisekedi márciusi találkozóján, a miniszterelnök honlapja szerint.

Ebben az országban hiúsítottak meg a biztonsági erők vasárnap egy puccskísérletet, amelynek során fegyveresek a legmagasabb rangú tisztviselők otthonait vették célba, és rövid időre elfoglalták az elnöki hivatalt Kinshasában – számol be róla a Reuters. A hajnali órákban egy körülbelül 50 fős, álcaruhás, felfegyverzett csoport megtámadta a miniszterelnök, a védelmi miniszter és a parlamenti elnökségre esélyes politikus rezidenciáját. A támadók betörték a Nemzet Palotájába, ami egy hatalmas épület Kinshasa központjában, amelyben Félix Tshisekedi elnök hivatala is található. Az elnök ritkán használja ezt az irodát, és a támadás alatt sem tartózkodott ott.

Az online megosztott videókon felfegyverzett férfiak állnak az elnöki hivatal bejárata körül, amelynek az üvegajtóit betörték. Felvonják Zaire zászlaját, ami az ország korábbi neve. Az egyikük felkiált: „Félix, érted jövünk!” Mások pedig azt skandálják, hogy „Éljen Zaire!”

Nem sokkal ezután a biztonsági erők behatoltak az épületbe, és megölték a csoport vezetőjét, az egyesült államokban élő kongói politikust, Christian Malangát és három másik személyt. A hadsereg közlése szerint körülbelül 40 főt tartóztattak le.

A kongói hatóságok szerint a puccskísérletben külföldiek is részt vettek. Az őrizetbe vettek között három amerikai állampolgár is volt, köztük Malanga fia és Benjamin Zalman-Polun, akit a helyi média orvosi marihuána-vállalkozóként írt le, s Malanga bányászati vállalkozásában is részt vett. Az egyik letartóztatott férfi elmondta, hogy Malanga elnöknek szerette volna magát kikiáltani.

„Azt mondta, hogy az amerikaiak támogatják, de rá kellett jönnünk, hogy valójában nem is" – állította a fogvatartott.

Az Egyesült Államok nagykövete kijelentette, hogy országa teljes mértékben együttműködik a kongói hatóságokkal, és elszámoltat minden érintett amerikai állampolgárt.

Magyar koncessziós út-, és hídépítés

Érdekes, hogy a magyar miniszterelnök március 2-án találkozott a kongói elnökkel a törökországi Antalyában tartott diplomáciai fórumon, ahol a kormányfő honlapja szerint „a magyar-kongói gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeiről volt szó. Orbán Viktor kiemelte:

a Hungary Helps program (HHP) keretében Magyarország 2018 óta 14 projekt részeként összesen 2,4 millió dollár támogatást nyújtott Kongónak, elsősorban egészségügyi, oktatási, szociális és élelmezési felhasználásra. Kongó a harmadik legtámogatottabb afrikai állam a HHP partnerországok körében”.

A kormányfő többek között a Duna Aszfalt út- és hídépítési vállalkozására gondolhatott, amelynek alapkő-letételéről a Magyar Építők számolt be tavaly októberben.

A Duna Aszfalt a kis piros szakaszt építí, míg a kék a jelenlegi ketülőutat jelöli a bányavidéket a tengeri kikötövel összekötő úton

Fotó: Facebook/GED Africa

A projekt jelenleg Afrika legnagyobb egyedi infrastrukturális magánberuházása Európából – írta a szaklap.

A Szijj László üzletemberhez köthető építőipari cég korszerűsíti a Kasomeno-Mwenda Toll Road (KMTR) nevű 184 kilométer hosszú fizetős utat. A Kongót és Zambiát összekötő út építése magában foglalja a határfolyón, a Luapulán átívelő 345 méteres híd elkészítését is. Az új utat főleg bányatermékek szállítására használják majd, hiszen mintegy 500 kilométerrel rövidíti le a Haut-Katanga bányászati területéről a tanzániai Dar es Salaam Indiai-óceánon fekvő kikötőjébe vezető régebbi (a térképpen kékkel jelölt) utat.

Az útépítés projektcége, a GED Africa koncessziós szerződést kötött 25 évre, külön-külön a kongói és a zambiai kormányokkal. Az út tervezését a Speciálterv Kft. készíti.