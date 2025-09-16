Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Egyesült Államok Szijjártó Péter

Amerika feloldja a vízumkorlátozásokat a magyar állampolgároknak

mfor.hu

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) bejelentette, hogy Magyarország státusza ismét teljes jogú a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP).

A döntés értelmében a magyar állampolgárok szeptember 30-tól újra két évre érvényes, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt kaphatnak az Egyesült Államokba történő utazáshoz – írja a Telex.

A közlemény szerint a lépésre azért került sor, mert Washington szerint Magyarország megtette a szükséges biztonsági intézkedéseket a korábban kifogásolt hiányosságok orvoslására. Tricia McLaughlin, a DHS helyettes államtitkára szerint „az Egyesült Államok és Magyarország közötti szoros biztonsági partnerség” tette lehetővé a változást.

A magyar állampolgárokat az elmúlt években több korlátozás érintette: 2021-ben a DHS visszavonta a Magyarországon kívül született magyar útlevéllel rendelkezők ESTA-engedélyeit, majd 2023 augusztusában az ESTA érvényességi idejét két évről egy évre csökkentették, és csak egyszeri belépést engedélyeztek.

A Szabadság-szobor már nem fordít hátat nekünk
Fotó: Wikipédia/AskALotl

Szijjártó Péter üdvözölte

A lépés „újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, amiről az MTI számolt be.

„Az együttműködés már nem az ellenségeskedésről, a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól” – fogalmazott a külügyminiszer.

