Amerika már nem a régi? Több ország is megkongatta a vészharangot

Idén január óta több ország is frissítette az Egyesült Államokba történő utazásra vonatkozó figyelmeztetéseit, válaszul a Trump-adminisztráció által bevezetett, lényegesen keményebb határpolitikára, és a kisebbségek helyzetét érintő döntésekre. Cikkünk írásakor a hatályban lévő korlátozások következőképpen alakultak az Amerikával szövetséges országokban:

Németország

A német külügyminisztérium március 19-én adott ki figyelmeztetést, amelyben felhívta állampolgárainak figyelmét arra, hogy az amerikai vízum vagy a legfeljebb 90 napos, nem munkavállalási és tanulási célú belépést engedélyező ESTA (Elektronikus Beutazási Engedély) megléte nem garantálja az országba való belépést.

A német tájékoztatás egyáltalán nem véletlen, hiszen ahogy arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár korábbi cikkében is írt, egy tetoválóművészt a mexikói határon vett őrizetbe az amerikai bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE), úgy, hogy rendelkezett belépési engedéllyel, útlevele is érvényes volt, és a hazaútra szóló repülőjegye is volt.

Amerikát érintő figyelmeztetést tett közzé több ország is

Fotó: Depositphotos

Egyesült Királyság

A brit külügyminisztérium honlapján továbbra is elérhető az a figyelmeztetés, amelyben a kormány emlékezteti az utazókat, hogy szigorúan tartsák be az amerikai belépési szabályokat, mert azok megsértése letartóztatáshoz vagy fogvatartáshoz vezethet – akár hónapokig.

A Guardian mutatta a 28 éves Rebecca Burke esetét, aki egy négy hónapos hátizsákos túrára indult Észak-Amerikában. Amikor február 26-án megpróbált belépni Amerikába Kanada felől, letartóztatták vízumkomplikációk miatt, és csaknem három hétre az ICE büntetésvégrehajtási intézményébe került. Az amerikai hatóságok indoklása szerint azzal, hogy Burke kulturális csereprogramokban vett részt, vendéglátó családoknál lakott, és a szállásért cserébe házimunkát végzett, megsértette a turistaként történő belépés szabályait, és munkavállalási vízumra lett volna szüksége.

Kanada

2025. március 21-től a kanadai állampolgároknak és a Kanadában élő külföldieknek regisztrálniuk kell az amerikai hatóságoknál, ha 30 napnál hosszabb ideig kívánnak az Egyesült Államokban tartózkodni. Aki elmulasztja ezt a regisztrációt, pénzbírságra vagy akár bírósági eljárásra számíthat – áll a kormányzati tájékoztatásban.

Az elmúlt időszakban több olyan eset is történt, ahol kanadai állampolgárokat tartóztattak le a határon állítólagosan lejárt vízumok miatt, míg az iráni-kanadai kettős állampolgárok esetében különösen nehézzé vált a helyzet – a hírek szerint évtizedekre visszamenőleg ellenőrizték, hogy egyes személyek szolgáltak-e a perzsa ország hadseregében.

Transzneműek óvatosságra intve

Dánia, Finnország és Írország is elsősorban a transznemű utazókat figyelmeztette arra, hogy miután Trump elnöki rendeletben erre adott utasítást, az amerikai hatóságok csak a férfi és női nemeket ismerik el hivatalosan. Ez gondot okozhat azoknak, akiknek az útlevelében „x”, azaz egyéb nem szerepel, vagy a transzneműek esetében nem a születési nemük van feltüntetve a hivatalos okmányban – a határokon visszafordíthatják, bizonyos esetekben pedig őrizetbe is vehetik őket.

Mi a helyzet Magyarországon? A Konzuli Szolgálat honlapja alapján március 31-én nem volt érvényben korlátozás vagy figyelmeztetés az Egyesült Államokra vonatkozólag, az továbbra is zöld jelzésű, biztonságos ország.

Veszélyes idők

Elmúltak már azok az idők, amikor az amerikai határokon történő belépés az okmányok ellenőrzése mellett csak abból állt, hogy az érkezők elbeszélgettek az ellenőrzést végző tisztviselőkkel, akik kikérdezte őket jövetelük céljáról.

Donald Trump hivatala lépése óta az Egyesült Államok vám- és határvédelmi hatóságának (CBP) tisztviselői jogosultak a határon átvizsgálni a személyes elektronikus eszközöket. Azokat az utasokat, akik ezt megtagadják, akár őrizetbe is vehetik, készülékeiket pedig lefoglalhatják – ezt a gyakorlatot több biztonsági szakértő is rendkívül aggályosnak nevezte.

Az tehát egyértelmű, hogy jelenleg az Egyesült Államokba történő utazás fokozott körültekintést igényel, különösen azok számára, akik nyilvánosan kritikus véleményt fogalmaztak meg az amerikai kormányzatról. A Guardian tanácsai szerint biztonsági szakértők az alábbi óvintézkedéseket javasolják:

Egyéni kockázatelemzés: utazás előtt érdemes átgondolni, milyen érzékeny információk találhatók az eszközeinken, és milyen következményei lehetnek annak, ha azokhoz hozzáférnek.

utazás előtt érdemes átgondolni, milyen érzékeny információk találhatók az eszközeinken, és milyen következményei lehetnek annak, ha azokhoz hozzáférnek. Kevés adat: a szakértők szerint az utazás előtt érdemes törölni az érzékeny adatokat, például üzeneteket és dokumentumokat.

a szakértők szerint az utazás előtt érdemes törölni az érzékeny adatokat, például üzeneteket és dokumentumokat. Eszközök kikapcsolása: a vámellenőrzés előtt érdemes kikapcsolni az elektronikus eszközöket, ezzel is csökkentve azok átvizsgálásának esélyét.

Ha mégis átvizsgálják valamelyik elektromos eszközét…

A biztonsági szakemberek szerint nem gyakori, hogy valóban átvizsgálnak eszközöket, ha azonban ez mégis így történik, érdemes észben tartani, hogy bár az utazóknak át kell adniuk az eszközeiket ellenőrzésre, de nem kötelesek megosztani a jelszavakat vagy feloldani azokat. Az elutasítás viszont az eszköz lefoglalását és hosszabb átvizsgálási folyamatot eredményezhet.

Csak óvatosan a Trump-kritikával

A tanácsok szerint végül ha mostanában az Egyesült Államokba készül, érdemes meggondolnia, hogy milyen kijelentéseket tesz a közösségi médiában, vagy más nyilvános felületen. Mint írták, ezért érdemes: