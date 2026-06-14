Amerika nem tartja a szavát Irán szerint – egyre kétségesebb a béke

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament az iráni-amerikai tárgyalásokban kulcsszerepet játszó elnöke kemény szavakkal reagált arra, hogy Izrael vasárnap újra Bejrútot bombázta.

Gálibáf szerint a támadás azt jelzi, hogy az Egyesült Államok vagy nem akarja, vagy nem tudja teljesíteni a vállalásait – írja a The Guardian.

A politikus szerint „lehetetlen lesz a mostani úton továbbhaladni”, amennyiben a vállalásaikat nem teljesítik az amerikaiak.

Az iráni haderő egy magas rangú parancsnoka pedig úgy nyilatkozott, hogy a Bejrútban elkövetett izraeli „bűnök” nem maradnak válasz nélkül.