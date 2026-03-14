Amerika vérdíjat tűzött ki az iráni vezetőkre

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által kiadott közlemény 10 személyt említ, bár konkrétan csak hatot neveznek meg.

Köztük van Modzstaba Hamenei, az új legfőbb vezető és Ali Larijani, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára, akit korábban egy teheráni belvárosban tartott, a hatalom melletti tüntetésen fényképeztek le.

Az Egyesült Államok azt állítja, hogy ők „irányítják és irányítják az iráni IRGC katonai szárnyának különböző elemeit”.

Az új ajatollah valószínűleg súlyosan sérült

Modzstaba Hamenei ajatollah súlyosan megsebesült, amikor az apja rezidenciáját lebombázták még február 28-án, az amerikai-izraeli támadás első napján. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, hogy valószínűleg életben van Hamenei, de megsérült, Pete Hegseth amerikai hadügyminiszer pedig arról beszélt, hogy megsebesült és valószínűleg csonkolásos sérüléseket szenvedett – teszi hozzá a HVG.

Kapcsolódó cikk Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban Aki lázadni mer, annak nem lesz kegyelem.