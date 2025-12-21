Amerikai javaslat érkezett: tárgyalóasztalhoz ülhet Oroszország és Ukrajna?

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig arról beszélt, hogy Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén Miamiban Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Az egyeztetéseken európai országok képviselői is részt vehetnének.

Kijev akkor dönt majd az új formátumról, ha kedvezőek lesznek a hétvégi, kétoldalú tárgyalások az amerikaiakkal - mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy meg kívánja vitatni a kérdést az ukrán küldöttség vezetőjével, Rusztem Umerovval.

Volodimir Zelenszkij szerint az amerikaiak tárgyalóasztalhoz ültetnék Ukrajnát és Oroszországot

Fotó: X/Zelenszkij

Még pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást – számol be róla a Portfolio.hu.

Nem Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában

- reagált Zelenszkij, aki korábban azt is kizárta, hogy az Oroszország által megszállt területeken választást rendeznének.

Az európai vezetők pedig még hétfői, berlini tárgyalásukon abban állapodtak meg, hogy a jövőbeli biztonság garantálása céljából egy többnemzeti európai békefenntartó kontingenst küldenének Ukrajnába.

Erre Szergej Lavrov orosz külügyiminiszter hevesen és elutasítóan reagált.

Nem annyira biztonságról, mint inkább egy újabb szemtelen, mondhatni arcátlan kísérletről van szó, amellyel katonai ellenőrzést akarnak megvalósítani Ukrajna területén, amely ugródeszka lenne Oroszország fenyegetéséhez

- jelentette ki Lavrov az Oroszország-Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozásán Kairóban.