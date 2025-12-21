2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Oroszország Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Amerikai javaslat érkezett: tárgyalóasztalhoz ülhet Oroszország és Ukrajna?

mfor.hu

Vasárnap is folytatódnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Oroszország között a floridai Miami városában.

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig arról beszélt, hogy Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén Miamiban Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Az egyeztetéseken európai országok képviselői is részt vehetnének.

Kijev akkor dönt majd az új formátumról, ha kedvezőek lesznek a hétvégi, kétoldalú tárgyalások az amerikaiakkal - mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy meg kívánja vitatni a kérdést az ukrán küldöttség vezetőjével, Rusztem Umerovval.

Volodimir Zelenszkij szerint az amerikaiak tárgyalóasztalhoz ültetnék Ukrajnát és Oroszországot
Volodimir Zelenszkij szerint az amerikaiak tárgyalóasztalhoz ültetnék Ukrajnát és Oroszországot
Fotó: X/Zelenszkij

Még pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást – számol be róla a Portfolio.hu.

Nem Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában

- reagált Zelenszkij, aki korábban azt is kizárta, hogy az Oroszország által megszállt területeken választást rendeznének.

Az európai vezetők pedig még hétfői, berlini tárgyalásukon abban állapodtak meg, hogy a jövőbeli biztonság garantálása céljából egy többnemzeti európai békefenntartó kontingenst küldenének Ukrajnába.

Erre Szergej Lavrov orosz külügyiminiszter hevesen és elutasítóan reagált.

Nem annyira biztonságról, mint inkább egy újabb szemtelen, mondhatni arcátlan kísérletről van szó, amellyel katonai ellenőrzést akarnak megvalósítani Ukrajna területén, amely ugródeszka lenne Oroszország fenyegetéséhez

- jelentette ki Lavrov az Oroszország-Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozásán Kairóban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Példátlan: az ukránok a Földközi-tengeren csaptak le egy orosz tankerre

Példátlan: az ukránok a Földközi-tengeren csaptak le egy orosz árnyékflotta tankerre

Ukrán drónok támadtak egy tankert a Földközi-tengeren, amely az orosz szankciókat megszegő árnyékflottához tartozott – közölte pénteken egy forrás az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU).

Orbán Viktor Brüsszelben értékel

Szent-Iványi István felemás eredményt lát az EU-csúcson

Felemás eredménnyel zárult az EU decemberi brüsszeli csúcstalálkozója. Korahajnalban megszületett egy kompromisszum Ukrajna finanszírozására, ami mindenképpen pozitívum – írja bejegyzésében.

Megszólalt Semjén Zsolt a szlovákiai magyarellenes törvényről

Megszólalt Semjén Zsolt a szlovákiai magyarellenes törvényről

Sokáig hallgatott a magyar kormány az ügyben. Konkrét lépésekről a miniszterelnök-helyettes most sem számolt be.

„Nagy győzelem” – itt az orosz válasz az uniós döntésre

„Nagy győzelem” – itt az orosz válasz az uniós döntésre

Üdvözölték, hogy nem veszik el a pénzüket.

Zelenszkij Brüsszelben, 2025. december 18.

Fokozódik a feszültség Brüsszelben – teltház fogadta Zelenszkijt

Továbbra sincs megegyezés az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ügyében, nagyon hosszú lehet az este – tudósítónk jelenti a helyszínről. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.

Így vonult végig Orbán Viktor a brüsszeli vörös szőnyegen – videó

Ma indul a brüsszeli EU-csúcs – a magyar miniszterelnök délelőtt már meg is érkezett az Európai Tanács főépületébe. 

Ukrajna nagy része elsötétült az orosz támadás után

Ukrajna nagy része elsötétült az orosz támadás után

Orosz teherhajót ért dróntalálat.

Orbán Viktor olyan üzenetet küldött Brüsszelből, aminek Putyin örül a legjobban

Orbán Viktor olyan üzenetet küldött Brüsszelből, aminek Putyin örül a legjobban

A kormányfő szerint a békét kell finanszírozni.

Orbán Viktor Brüsszelben

Meglepő: nem egyedül indul csatába ma Orbán Viktor Brüsszelben

Ugyanis továbbra is több uniós tagország ellenzi, hogy az EU-ban befagyasztott orosz vagyont felhasználják Ukrajna uniós finanszírozásának fedezésére.

Szijjártó Péter New Yorkból üzent a magyaroknak

Szijjártó Péter New Yorkból üzent a magyaroknak

A külügyminiszter nagy számokról beszélt.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168