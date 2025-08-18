Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? – Putyin várja Trump hívását

Donald Trump szavaiból kiderült, hogy ha nem sikerül megegyezni a hétfői találkozó alatt, az amerikai támogatást akkor sem vonják meg – az elnök úgy fogalmazott, hogy „ez nem az út vége, mert emberek halnak meg, meg akarjuk állítani ezt”. Szerinte ő, Zelenszkij és Putyin is úgy gondolja, hogy a háborúnak véget kell érnie, arra azonban nem válaszolt, hogy kinek a kezében vannak a kártyák.

Az amerikai békefenntartókra vonatkozó kérdésre Trump elmondta, hogy együttműködnének Ukrajnával és Oroszországgal is, és mindent megtennének azért, hogy ezt fenntartsák. Az amerikai elnök látványosan kerülte azon kérdések egyértelmű megválaszolását, hogy mehetnek-e amerikai katonák Ukrajnába, szavai szerint előfordulhat, hogy erről akár még ma tesznek bejelentést.

Kapcsolódó cikk Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este Ukrajnának jelentős területekről kell lemondania.

Elmondta, az európai vezetők is békét akarnak, őket saját, és Zelenszkij barátainak is nevezte, országaikat pedig „nagy országnak”.

Zelenszkij öltözködése is előkerült: legutoljára azért kötöttek bele újságírók a Fehér Házban, mert nem öltönyben volt – Trump megjegyezte, hogy a mostani fekete zakója és ingje jól néz ki. Az ukrán elnököt ezután arról kérdezték, hogy lehet-e Ukrajnában választást tartani: erre úgy felelt, hogy a háború alatt nem, de ha a béke megszületik, a biztonság garantálása mellett nyitott erre.

Fegyverszünet Trump nem akar tűzszünetet, békét akar; szerinte a tűzszünet jó koncepció, de nem létszükséglet a háború lezárásához, meg kell egyezni.

Trump hozzátette, jelenleg Amerika nem ad pénzt Ukrajnának, csak fegyvereket ad el, majd Joe Biden kormányzatát szidta, és megismételte azt a régi kijelentését, hogyha ő lett volna az elnök, akkor nem robban ki az orosz-ukrán háború, Putyin nem támadja meg Ukrajnát.

Zelenszkij több fajta biztonsági garanciát szeretne elérni a megegyezéshez, katonai, biztonsági, hírszerzési, eszközjellegű megerősítéseket is szeretne – mondta el a kérdésre.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a mai találkozó után Trump telefonon beszélni fog Vlagyimir Putyinnal, az elhangzottak függvényében.