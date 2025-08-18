2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? – Putyin várja Trump hívását

mfor.hu

A Trump-Zelenszkij találkozó előtti sajtótájékoztatón ez a kérdés is felmerült. 

Donald Trump szavaiból kiderült, hogy ha nem sikerül megegyezni a hétfői találkozó alatt, az amerikai támogatást akkor sem vonják meg – az elnök úgy fogalmazott, hogy „ez nem az út vége, mert emberek halnak meg, meg akarjuk állítani ezt”. Szerinte ő, Zelenszkij és Putyin is úgy gondolja, hogy a háborúnak véget kell érnie, arra azonban nem válaszolt, hogy kinek a kezében vannak a kártyák.

Az amerikai békefenntartókra vonatkozó kérdésre Trump elmondta, hogy együttműködnének Ukrajnával és Oroszországgal is, és mindent megtennének azért, hogy ezt fenntartsák. Az amerikai elnök látványosan kerülte azon kérdések egyértelmű megválaszolását, hogy mehetnek-e amerikai katonák Ukrajnába, szavai szerint előfordulhat, hogy erről akár még ma tesznek bejelentést.

Elmondta, az európai vezetők is békét akarnak, őket saját, és Zelenszkij barátainak is nevezte, országaikat pedig „nagy országnak”.

Zelenszkij öltözködése is előkerült: legutoljára azért kötöttek bele újságírók a Fehér Házban, mert nem öltönyben volt – Trump megjegyezte, hogy a mostani fekete zakója és ingje jól néz ki. Az ukrán elnököt ezután arról kérdezték, hogy lehet-e Ukrajnában választást tartani: erre úgy felelt, hogy a háború alatt nem, de ha a béke megszületik, a biztonság garantálása mellett nyitott erre.

Fegyverszünet

Trump nem akar tűzszünetet, békét akar; szerinte a tűzszünet jó koncepció, de nem létszükséglet a háború lezárásához, meg kell egyezni. 

Trump hozzátette, jelenleg Amerika nem ad pénzt Ukrajnának, csak fegyvereket ad el, majd Joe Biden kormányzatát szidta, és megismételte azt a régi kijelentését, hogyha ő lett volna az elnök, akkor nem robban ki az orosz-ukrán háború, Putyin nem támadja meg Ukrajnát. 

Zelenszkij több fajta biztonsági garanciát szeretne elérni a megegyezéshez, katonai, biztonsági, hírszerzési, eszközjellegű megerősítéseket is szeretne – mondta el a kérdésre. 

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a mai találkozó után Trump telefonon beszélni fog Vlagyimir Putyinnal, az elhangzottak függvényében. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

A Trump-Zelenszkij egyeztetés után tájékoztatják az európai vezetőket. 

Zelenszkij

Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este

Ukrajnának jelentős területekről kell de facto lemondania, és nem lehet a NATO tagja.

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Egyes sajtóhírek szerint igen.

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Diplomáciai odamondogatást hozott a hétfő.

A Világélelmezési Program segélyszállítmányai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Óriási tüntetések Izraelben – megdöbbentő dolgot látott egy magyar újságíró a gázai határnál

A háború befejezését és a túszok kiszabadítását követelték tüntetők Izraelben. Eközben az egyiptomi-gázai határnál tíz kilométer hosszú, segélyeket szállító kamionsor torlódott fel.

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Első ránézésre elfogadhatatlan feltételekhez köti az amerikai elnök a békekötést.

Óriási a baj déli szomszédunknál

„Eljön a pillanat, amikor valakit megölnek” – figyelmeztetett a szerb elnök.

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Ezúttal sem beszélt olyan keményen a háborút kirobbantó ország külügyminiszterével, mint ahogy az ukránoknak szokott üzenni a magyar ülügyminiszter.

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Erősebb orosz támadások jöhetnek. 

Putyin, Trump

Túljárt Putyin Trump eszén, és tett egy sokatmondó megjegyzést

Az alaszkai csúcson nem jelentettek be semmilyen egyezséget az ukrajnai háborúról. Arról sem tudtunk meg semmi konkrétumot, hogy a színfalak mögött történt volna jelentős előrehaladás. 

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168