Amerikai légibázisra támadott Irán

Egyre halványabbnak tűnik a tűzszünet Iránban: az elmúlt napokban többször is egymás létesítményeit támadta a Forradalmi Gárda és az amerikai hadsereg.

Támadást indított egy amerikai légibázis ellen az Iráni Forradalmi Gárda csütörtökön, miután Donald Trump elutasította a megállapodást Irán vezetésével – írja a BBC. A célpontot nem nevezték meg, de ugyanakkor a kuvaiti hadsereg arról számolt be, hogy rakéta- és dróntámadásokat kellett elhárítaniuk. Az Egyesült Államok Kuvaitban is rendelkezik légibázissal.

Az amerikai haderő korábban négy iráni drónt lőtt le a Hormuzi-szoros felett és csapást mért egy katonai bázisra az öböl partján fekvő Bandár Abbász keleti részén. Hétfőn szintén Irán déli részén támadtak hajókra, mindkét incidenst önvédelemmel indokolták.

Donald Trump egy szerdai kabinetülésen arról beszélt, nem elégedett azzal a kiszivárgott megállapodás-tervezettel, amelyet az iráni állami televízióban mutattak be. Az Egyesült Államok emellett szankciókat vetett ki a Hormuzi-szorost felügyelő hatóságra, és minden olyan hajóra is, amely fizet a szoroson való átkelésért.

Az amerikai elnök felszólította a Perzsa-öböl környékén fekvő országok vezetését, hogy írják alá az Ábrahám-megállapodást, és ezzel rendezzék kapcsolataikat Izraellel.

Lőttek a tűzszünetnek a Közel-Keleten? Aggasztó hírek érkeztek

A kuvaiti hadsereg rakéta- és dróntámadásokról számolt be csütörtökön; ezzel egyidőben az iráni Forradalmi Gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban.

Putyin megint a plafonon lesz, ha meglátja a svédek ajándékát

Ukrajnának adományozzák a rendkívüli technikát.

Nem békülnek? Megint bombázta Iránt az amerikai légierő

Kiújultak a harcok a Közel-Keleten.

Brit hírszerzés: csaknem félmillió orosz katona halt meg Ukrajnában

Csaknem félmillió orosz katona halt meg eddig az ukrajnai háborúban – mondta szerdán az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója.

XIV. Leó pápa

Olyat mondott a pápa, ami nagyon nem fog tetszeni Izraelnek

Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel humanitárius segítséget sürgetett a Gázai övezetben élők számára XIV. Leó pápa Castel Gandolfóban kedd este.

Brüsszel bekérette az orosz diplomatát: Moszkva Kijev elhagyására szólította fel a külföldieket

Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy mielőbb hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt – közölte az Európai Bizottság szóvivője.

Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Hiába lengette be az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, hogy néhány órán belül megállapodhat az Egyesült Államok Iránnal, ez hétfő reggelre sem sikerült. Több vitás kérdés is maradt: Irán nehezen akar engedni az atomprogramból, az Egyesült Államok pedig azt sem nézi jó szemmel, hogy díjat kérnének a Hormuzi-szoroson való átkelésért.

Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Határozottan elítélte a támadásokat.

Sok magyar még bizonytalan Orbán Anita miatt

Vélemények az új kormány külpolitikájáról.

Orosz csapásokkal indult a vasárnap Kijevben

Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett Kijev ellen – közölték vasárnap ukrán tisztviselők.  

