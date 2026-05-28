Amerikai légibázisra támadott Irán

Támadást indított egy amerikai légibázis ellen az Iráni Forradalmi Gárda csütörtökön, miután Donald Trump elutasította a megállapodást Irán vezetésével – írja a BBC. A célpontot nem nevezték meg, de ugyanakkor a kuvaiti hadsereg arról számolt be, hogy rakéta- és dróntámadásokat kellett elhárítaniuk. Az Egyesült Államok Kuvaitban is rendelkezik légibázissal.

Az amerikai haderő korábban négy iráni drónt lőtt le a Hormuzi-szoros felett és csapást mért egy katonai bázisra az öböl partján fekvő Bandár Abbász keleti részén. Hétfőn szintén Irán déli részén támadtak hajókra, mindkét incidenst önvédelemmel indokolták.

Donald Trump egy szerdai kabinetülésen arról beszélt, nem elégedett azzal a kiszivárgott megállapodás-tervezettel, amelyet az iráni állami televízióban mutattak be. Az Egyesült Államok emellett szankciókat vetett ki a Hormuzi-szorost felügyelő hatóságra, és minden olyan hajóra is, amely fizet a szoroson való átkelésért.

Az amerikai elnök felszólította a Perzsa-öböl környékén fekvő országok vezetését, hogy írják alá az Ábrahám-megállapodást, és ezzel rendezzék kapcsolataikat Izraellel.