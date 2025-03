„Ami Washingtonban történt, az maga volt az aljas gyalázat: egy megtámadott, három éve háborút viselő ország vezetőjét súlyos nyomás alá vonta és a kiszolgáltatottabbnál is kiszolgáltatottabb helyzetbe hozta a világ biztonsági mechanizmusaiban főszerepet játszó nagyhatalom elnöke és alelnöke”, írta Barabás Richárd, a a Párbeszéd – Zöldek társelnöke Facebook oldalán.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!