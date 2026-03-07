Amíg aludt, 230 bombát dobtak le az izraeli vadászgépek

Kulcsfontosságú katonai létesítményeket, köztük egy földalatti ballisztikusrakéta-gyárat és egy katonai akadémiát támadott meg Izrael Iránban szombaton hajnalban, a hadsereg több mint 80 vadászgépet indított a támadásra. A Times of Israel szerint a támadáshoz 230 bombát dobtak le a vadászgépek.

A hadsereg szerint volt olyan helyszín, ahol „bunkerek és a rezsim elemeinek katonai főhadiszállásai voltak”. Az Imam Hossein Egyetem és az Iszlám Forradalmi Gárda katonai akadémiája pedig szerintük „vészhelyzeti eszközként és gyülekezési komplexumként szolgált az IRGC számára”, többek között a háború alatt is – írja a Telex.