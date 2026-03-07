1p

Külpolitika Irán Izrael

Amíg aludt, 230 bombát dobtak le az izraeli vadászgépek

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szombat hajnalban újabb kiterjedt légi támadást indított Irán teheráni célpontjai ellen.

Kulcsfontosságú katonai létesítményeket, köztük egy földalatti ballisztikusrakéta-gyárat és egy katonai akadémiát támadott meg Izrael Iránban szombaton hajnalban, a hadsereg több mint 80 vadászgépet indított a támadásra. A Times of Israel szerint a támadáshoz 230 bombát dobtak le a vadászgépek.

A hadsereg szerint volt olyan helyszín, ahol „bunkerek és a rezsim elemeinek katonai főhadiszállásai voltak”. Az Imam Hossein Egyetem és az Iszlám Forradalmi Gárda katonai akadémiája pedig szerintük „vészhelyzeti eszközként és gyülekezési komplexumként szolgált az IRGC számára”, többek között a háború alatt is – írja a Telex.

 

Reagált az Európai Bizottság Volodimir Zelenszkij fenyegetésére, Orbán Viktor ennek örülhet

Az EU-ban nem lehet fenyegetéseket intézni a tagállamok felé – erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt.

Kőkemény üzenetet küldött Trump Iránnak

Donald Trump amerikai elnök pénteken Irán „feltétel nélküli megadását” követelte egy héttel azután, hogy Izraellel közösen megindították a perzsa ország elleni rakétacsapásokat.

Zárt ajtók mögött tárgyal Trump, milyen irányt vehet az amerikaiak iráni háborúja?

Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint pénteken találkozik az Egyesült Államok védelmi miniszterével, Pete Hegseth-tel a Fehér Házban.

Miközben a Közel-Kelet forrong, így áll most a venezuelai helyzet

Az Egyesült Államok és Venezuela megállapodott a diplomáciai és konzuli kapcsolatok újbóli felvételéről – erről a BBC számolt be.

Abbász Aragcsi

Kritikus a helyzet Teheránban, vészjósló kijelentést tett az iráni külügyminiszter

Az eddigi legsúlyosabb légicsapások érték Teheránt csütörtök éjjel.

Ukrajna nagykövetsége javasolja, hogy az ukránok kerüljék el Magyarországot

Tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, és tranzit esetén is keressenek más útvonalat, javasolja Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebookon. A magyar hatóságok önkényes lépései mellett nem tudják garantálni az ukrán állampolgárok biztonságát.

Pénzmosással gyanúsítja a NAV a Budapesten elfogott ukrán pénzszállítókat

Két páncélozott pénzszállítót tartóztattak fel a magyar hatóságok csütörtökön éjjel Budapesten, hét embert pedig előállítottak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal délelőtt közölte a részleteket.

Kiderült, mennyien térhetnek haza Dubajból és Sarm es-Sejkből

Egyiptomi idő szerint este 7-kor Sarm es-Sejkből, illetve fél 10 körül Dubajból is indul mentesítő járat Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter.

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak – frissítve

Nem javítaná meg a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök. 

A dróntámadás után kész a katonai válaszra a háborúba sodort újabb ország 

Az azerbajdzsáni elnök a legmagasabb szintű harckészültségre utasította a fegyveres erőket.

