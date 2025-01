Ámokfutás Montenegróban is, két gyerek is az áldozatok között – frissítve!

Legalább tíz embert, köztük két gyermeket ölt meg, majd önmagával is végzett az ámokfutó, aki a montenegrói Cetinjében lövöldözött szerdán – közölte Danilo Saranovic montenegrói belügyminiszter.

#BREAKING: At least 10 people killed, including 2 children and 4 others seriously wounded after shooting in Cetinje, Montenegro. Suspect still at large.

Image of Suspect also attached below#Montenegro #Shooting #Cetinje #Alert #Suspect #MassShooting