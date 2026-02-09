Arcpirító: ez a néhány villanás milliárdokat emésztett fel

Idén is lezajlott a kaliforniai Santa Clarában található Levi’s Stadiumban a Super Bowl. Ez volt a 60. ilyen. A megmérettetést a Seattle Seahawks nyerte, miután a vasárnapi döntőben legyőzte a New England Patriots csapatát.

Az összecsapást idén az NBC közvetítette, miközben a Peacock streaming platformon is élőben követték az eseményeket. A közvetítés reklámszempontból is rekordokat döntött: az NBC minden hirdetési helyet értékesített, egy-egy 30 másodperces spot átlagosan 8 millió dollárba került. Egyes kiemelt hirdetési helyek ára még ennél is magasabbra szökött, legalább tíz slotot 10 millió dollár feletti összegért értékesítettek.

Ez, mármint a 10 millió dolláros reklámhely a mai árfolyamon mintegy 3,2 milliárd forintos összegnek felel meg.

A Peacock felületén a nézők speciális, kizárólag streamingre szánt reklámokkal is találkozhattak. Ez a hirdetési forma egyre népszerűbb, különösen a kisebb márkák körében, amelyek így célzottabban érhetik el a digitális platformon keresztüli közönséget. (CNBC)