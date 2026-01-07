Arra készülnek az európai külügyminiszterek, hogy az USA megszállhatja Grönlandot

2p
Szerdán tárgyal a német, a francia és a lengyel külügyminiszter arról, hogyan reagálnának Európa vezető hatalmai, ha az Egyesült Államok megszállná Grönlandot. A francia külügyminiszter azonban azt mondta: beszélt Rubioval, és az USA nem tervez katonai beavatkozást.

Németország és Franciaország vezetői arra az esetre készülnek fel, hogy az Egyesült Államok megpróbálja katonai erővel elfoglalni Grönlandot – írja a Reuters

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter elmondta: a német és a lengyel külügyminiszterrel arról fognak tárgyalni szerdán, hogyan reagáljanak egy ilyen lépésre. A lapnak egy német kormányzati forrás is arról beszélt: több európai ország, köztük Dánia vezetésével közösen dolgoznak a lehetséges reakciók részletein.

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok számára stratégiai fontosságú Grönland szigete. Az Észak-Amerika és Európa között elterülő sziget fontos a ballisztikus rakétavédelmi rendszerek elhelyezése és az ásványkincsei miatt is. A Fehér Ház kedden közleményt adott ki, amelyben az áll, Trump a katonai beavatkozást sem zárja ki Grönland megszerzése érdekében. Barrot szerint azonban az amerikai külügyminiszter kizárta egy ilyen lépés lehetőségét. Kedden telefonon beszélt Marco Rubioval, aki azt mondta, nem tervez inváziót az Egyesült Államok a Dániához tartozó, 57 ezer lakosú szigeten.

A dán külügyminiszter, Lars Lokke Rasmussen és grönlandi társa, Vivian Motzfeldt sürgős találkozót kezdeményezett Rubioval, de egyelőre nem sikerült személyesen tárgyalniuk. 

