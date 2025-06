Asztalt borítottak Szijjártó Péterék Brüsszelben

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„Nem véletlen, hogy a G7-ek sem tudtak megállapodni az olajársapka kérdésében. És az a tény, hogy a G7-ek nem tudtak megállapodni, s hogy Irán kilátásba helyezte a Hormuzi-szoros lezárását, ahol a világ kőolaj- és földgázszállításának körülbelül a 20-25 százaléka zajlik, ezzel olyan bizonytalan környezet jött létre a globális energiapiacon, hogy ha itt most valaki energiabeszerzési tilalmat ír elő, akkor óriási kárt, egy hatalmas energiaellátási válságot tud előidézni” – figyelmeztetett.

A miniszter hangsúlyozta, hogy noha az utóbbi évtized során válság követett válságot, még így sem volt olyan bizonytalan helyzetben az európai energiapiac, mint most.

Továbbá emlékeztetett arra is, hogy az orosz földgázimportra nincsenek érvényben korlátozások, és az Európai Bizottság ezen is a tagállamokat megkerülve, az egyhangúság elvét kiiktatva akarna változtatni.

„Ezt az egyhangú európai tanácsi döntést kívánja most felülírni minősített többségi döntéssel Brüsszel, és akarja elvenni tőlünk azt a jogot, azt a lehetőséget, hogy olcsó orosz kőolajat vásároljunk” - emelte ki.

A tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ezúttal is óriási volt a nyomás kollégái részéről az ukrajnai fegyverszállítások és támogatások fokozása, az újabb szankciók elfogadása és az ország sürgős uniós felvétele érdekében.

Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb európai uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben a minisztérium közleménye szerint.

