Átmeneti fordulat jöhet az amerikai-iráni kapcsolatokban

Az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt – írja a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség közlése alapján a Portfolio.

A tárgyalódelegációhoz közel álló forrás szerint Washington a korábbi álláspontjával ellentétben az új szövegben már beleegyezett az olajszankciók ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.

Az iráni vezetés arról beszélt: ragaszkodnak ahhoz, hogy az ország elleni valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen.