Atomtengeralattjárókkal válaszol Trump a volt orosz elnök szavaira

A lépést Trump a Truth Social platformon jelentette be, hozzátéve: „A szavaknak súlya van, és gyakran nem szándékolt következményekhez vezethetnek. Remélem, ez most nem így lesz” – számol be róla a BBC.

A katonai protokollnak megfelelően az amerikai elnök nem közölte, hogy pontosan hová vezényelték a tengeralattjárókat, illetve azt sem, hogy nukleáris meghajtású vagy nukleáris fegyverzettel ellátott eszközökről van-e szó.

Donald Trump amerikai elnök felhívta a volt orosz elnök figyelmét a szavak fontosságára

Fotó: Depositphotos

A háttérben egyre élesedő szóháború áll. Medvegyev az elmúlt napokban nyíltan megfenyegette az Egyesült Államokat, válaszul Trump ultimátumára, amelyben augusztus 8-i határidőt szabott Moszkvának egy ukrajnai tűzszünet elfogadására. Ellenkező esetben súlyos gazdasági szankciókat helyezett kilátásba, elsősorban az orosz olaj- és nyersanyagexportot célozva.

Medvegyev, aki 2008 és 2012 között töltötte be az orosz elnöki posztot, az X-en közzétett üzenetében Trump követeléseit „ultimátumjátéknak” nevezte, és úgy fogalmazott: „Minden új amerikai ultimátum fenyegetés, egy újabb lépés a háború felé.” A Telegramon később a „halott kéz” néven ismert orosz nukleáris megtorló rendszer bevetésének lehetőségét is megpendítette, amit szakértők burkolt atomfenyegetésként értelmeztek.

Trump pénteken újságírók előtt is megerősítette, hogy döntése védelmi célokat szolgál: „Egy volt orosz elnök nyílt fenyegetést tett. Nekünk az a dolgunk, hogy megvédjük az amerikai népet.”

A Kreml hivatalosan nem reagált Trump bejelentésére, de a moszkvai tőzsde érezhetően visszaesett a hír nyomán.

A két politikus közti feszültség a közösségi médiában zajló, egyre személyesebb hangvételű támadásokban is tetten érhető. Trump Medvegyevet „Oroszország bukott volt elnökének” nevezte, „aki azt hiszi, hogy még mindig elnök”. Arra is figyelmeztette, hogy „vigyázzon a szavaira”, mert „nagyon veszélyes területre lépett”.

Medvegyev régóta élesen bírálja a Nyugatot, és a 2022-ben indított teljes körű ukrajnai invázió elszánt támogatója maradt – teszi hozzá a BBC.