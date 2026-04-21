Áttörés jöhet ma a Barátság kőolajvezeték ügyében

Cserében szerdán a magyar kormány várhatóan ejti majd a vétóját a 90 milliárd eurós hitelcsomaggal kapcsolatban.

Ukrajna arra számít, hogy kedden újraindul a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, ami potenciálisan megnyitja az utat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag előtt, adta hírül a Kyiv Post a Bloombergre hivatkozva. A szállítás megindulását követően ugyanis az EU-tagállamok uniós nagykövetei Brüsszelben szerdán várhatóan jóváhagyják a hitelt.  

Ukrán illetékesek hétfőn azt közölték, hogy a technikai feltételek készen állnak a szállítás folytatására, írta az ukrán lap.

Ezzel párhuzamosan a Politico hétfőn arról számolt be, hogy szerdán megszavazhatják a hitelcsomagot Brüsszelben.   

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök már vasárnap jelezte: Magyarország visszavonja a hitellel szembeni vétóját, amint helyreáll a szállítás vezetéken.

Az Oroszországból Ukrajnán át többek között Magyarországra kőoalajat szállító Barátság vezetéken január vége óta szünetel a szállítás, mivel azt ukrán közlések szerint orosz dróntámadás érte. Az ukrán kormány technikai okokkal magyarázta, hogy az elmúlt hónapokban nem történt meg a javítás, a magyar kormány viszont politikai okot sejt a háttérben.

Hétfői sajtótájékoztatóján Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke is a vezeték megnyitására kérte Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnököt, amennyiben az alkalmas a szállításra.  

 

 

 

Ma lejár a tűzszünet, Trump folytatná a katonai csapásokat Iránban

Ma lejár a tűzszünet, Trump folytatná a katonai csapásokat Iránban

Magyarország visszavonhatja a vétót, jóváhagyhatják az Ukrajnának szóló hitelt

Magyarország visszavonhatja a vétót, jóváhagyhatják az Ukrajnának szóló hitelt

Magyar Péter: Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Magyar Péter: Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Döbbenetes, mennyi nő és gyerek vesztette életét izraeli légicsapásokban

Döbbenetes szám látott napvilágot – ennyi nővel és gyerekkel végeztek az izraeli csapások

Kalózkodással vádolja Irán Trumpékat, lőttek a tárgyalásoknak is

Kalózkodással vádolja Irán Trumpékat, lőttek a tárgyalásoknak is

Most lökték Putyin kezeibe Bulgáriát? Választott az ország

Most lökték Putyin kezeibe Bulgáriát? Választott az ország

Trump újra megfenyegette Iránt

Trump újra megfenyegette Iránt

Az iráni parlament elnöke is hűti a kedélyeket: sok még a vitás kérdés

Az iráni parlament elnöke is hűti a kedélyeket: sok még a vitás kérdés

Tényleg otthagyja Trump a NATO-t?

Tényleg otthagyja Trump a NATO-t?

Trump újra lecsaphat Iránra

Trump újra lecsaphat Iránra

