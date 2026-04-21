Áttörés jöhet ma a Barátság kőolajvezeték ügyében

Ukrajna arra számít, hogy kedden újraindul a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, ami potenciálisan megnyitja az utat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag előtt, adta hírül a Kyiv Post a Bloombergre hivatkozva. A szállítás megindulását követően ugyanis az EU-tagállamok uniós nagykövetei Brüsszelben szerdán várhatóan jóváhagyják a hitelt.

Ukrán illetékesek hétfőn azt közölték, hogy a technikai feltételek készen állnak a szállítás folytatására, írta az ukrán lap.

Ezzel párhuzamosan a Politico hétfőn arról számolt be, hogy szerdán megszavazhatják a hitelcsomagot Brüsszelben.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök már vasárnap jelezte: Magyarország visszavonja a hitellel szembeni vétóját, amint helyreáll a szállítás vezetéken.

Az Oroszországból Ukrajnán át többek között Magyarországra kőoalajat szállító Barátság vezetéken január vége óta szünetel a szállítás, mivel azt ukrán közlések szerint orosz dróntámadás érte. Az ukrán kormány technikai okokkal magyarázta, hogy az elmúlt hónapokban nem történt meg a javítás, a magyar kormány viszont politikai okot sejt a háttérben.

Hétfői sajtótájékoztatóján Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke is a vezeték megnyitására kérte Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnököt, amennyiben az alkalmas a szállításra.