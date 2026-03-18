Ausztrál légibázist támadtak az irániak

Egy iráni lövedék eltalálta az ausztráliához tartozó Al Minhad légibázist az Egyesült Arab Emírségekben, és károsított egy szállót és egy egészségügyi létesítményt. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök megerősítette a támadást, és azt mondta: nem sérült meg ausztrál állampolgár.

Albanese nem tudta megerősíteni, hogy Irán közvetlenül az Al Minhad bázist célozta-e, de hangsúlyozta, hogy Ausztrália nem áll háborúban az országgal.

„Az iráni rezsim véletlenszerű támadásokat hajt végre a régióban” – mondta a miniszterelnök.

A szövetségi kormány múlt héten bejelentette, hogy felderítő repülőgépet és rakétakészleteket küld az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy megvédje az ausztrál állampolgárokat a Perzsa-öbölben – írja a The Guardian alapján a Telex.