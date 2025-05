Az AfD már biztosan szélsőjobboldali

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Orbán Viktor februárban fogadta Budapesten Alice Weidelt, az AfD társelnökét és kancellárjelöltjét. Alice Weidel a találkozón Magyarországot „a józan ész, a szuverenitás és a függetlenség szimbólumának” nevezte, és kifejezte, hogy hasonló irányt szeretne Németország számára is. Kiemelte, hogy az AfD célja az illegális migráció megállítása, hasonlóan a magyar kormány politikájához.

Az AfD korábban bíróságon támadta meg a „gyanús eset” besorolást, de a közigazgatási bíróság idén tavasszal jogszerűnek ítélte azt. A párt most újabb jogi lépésekre készül.

„A szövetségi vezetőség egyes kijelentései és döntései önmagukban is igazolják a szélsőjobboldali törekvések fennállását” – fogalmaz a hivatal.

A BfV szerint nemcsak egyes párttagok kijelentéseit, hanem a pártvezetés nyilatkozatait és tétlenségét is figyelembe vették.

A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) mostantól hivatalosan is „biztosan szélsőjobboldali törekvésként” tartja nyilván az Alternatíva Németországért (AfD) pártot – írta meg a Tagesschau . A döntés értelmében a teljes párt az eddigi „gyanús eset” besorolásból a legmagasabb megfigyelési kategóriába került.

