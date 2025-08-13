1p
Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

A két ország elnökének pénteken esedékes csúcstalálkozójáról egyeztetett kedden Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este a moszkvai diplomáciai tárca.

Augusztus 12-én telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov, az Oroszországi Föderáció külügyminisztere és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Megvitatták az augusztus 15-én Alaszkában megrendezendő találkozó előkészületeinek egyes részleteit, amelyen Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke találkozik majd” – hangzott a közlemény.

„Mindkét fél megerősítette elkötelezettségét a találkozó sikeres lebonyolítása mellett” - hangsúlyozták a minisztériumban.

Trump elnök korábban bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik orosz hivatali kollégájával. Ezt Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a két vezető az ukrajnai válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Usakov azt mondta, a Kreml arra számít, hogy az ezt követő csúcstalálkozó Putyin és Trump között orosz területen lesz.

(MTI)

