Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

A források szerint az oroszok október közepén osztották meg a papírt amerikai tisztviselőkkel, miután Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban találkozott – írja a Reuters.

A dokumentum – amely egy diplomáciai szóhasználatban „non-paper”-nek nevezett, nem hivatalos közlés – olyan megfogalmazásokat tartalmazott, amelyeket Moszkva korábban a tárgyalásokon is előterjesztett, beleértve olyan engedményeket, amelyeket Ukrajna elutasított, mint például jelentős kelet-ukrajnai területek átadása. Ez az első megerősítés arra vonatkozóan, hogy a dokumentum – amelynek létezéséről a Reuters számolt be először októberben – kulcsfontosságú alapja volt a 28 pontos béketervnek.

Putyin duzzadt az önbizalomtól Alaszkában

Fotó: Kremlin.ru/RIA Novosti/Sergei Bobylev

Orosz kapcsolat

„A béketerv véglegesítésének reményében utasítottam különmegbízottamat, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Putyin elnökkel Moszkvában, miközben Dan Driscoll hadseregminiszter az ukránokkal fog tárgyalni” – írta Trump.

Nem világos, hogy a Trump-adminisztráció miért és hogyan támaszkodott az orosz dokumentumra saját béketervének kialakításában. Az ügyet ismerő források szerint több magas rangú amerikai tisztviselő – köztük Marco Rubio külügyminiszter – úgy vélte, hogy Moszkva követeléseit az ukránok egyértelműen el fogják utasítani.

A dokumentum benyújtása után Rubio telefonon beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és megvitatták a papír tartalmát – mondták a források.

Kapcsolódó cikk Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől Lejárt volna a határidő béketerve elfogadására.

Rubio a héten Genfben újságíróknak úgy fogalmazott, hogy „számos írásos non-paper-t és ehhez hasonló anyagot” kapott, de nem részletezte ezek tartalmát.

Mióta az Axios a múlt héten először beszámolt a béketervről, egyre több amerikai tisztviselő és törvényhozó fogalmazott meg kételyeket, sokan ugyanis úgy vélik, hogy a terv nem több, mint az orosz álláspontok listája, és nem tekinthető komoly javaslatnak. Ennek ellenére az Egyesült Államok nyomást gyakorolt Ukrajnára, és figyelmeztette: visszafoghatja katonai támogatását, ha Ukrajna nem írja alá a tervet.

A béketervet legalább részben egy múlt havi miami találkozón állították össze, amelyen Trump veje, Jared Kushner, a különmegbízott Steve Witkoff és Kirill Dmitrijev, az egyik orosz állami vagyonalap vezetője vett részt. A külügyminisztériumon és a Fehér Házon belül kevesen értesültek erről a találkozóról – mondták a Reutersnek az ügyet ismerő források.