3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Oroszország Ukrajna

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

mfor.hu

Az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketerv egy olyan, Oroszország által készített dokumentumból is táplálkozott, amelyet októberben adtak át a Trump-adminisztrációnak – állítják az ügyet ismerő források.

A források szerint az oroszok október közepén osztották meg a papírt amerikai tisztviselőkkel, miután Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban találkozott – írja a Reuters.

A dokumentum – amely egy diplomáciai szóhasználatban „non-paper”-nek nevezett, nem hivatalos közlés – olyan megfogalmazásokat tartalmazott, amelyeket Moszkva korábban a tárgyalásokon is előterjesztett, beleértve olyan engedményeket, amelyeket Ukrajna elutasított, mint például jelentős kelet-ukrajnai területek átadása.

Ez az első megerősítés arra vonatkozóan, hogy a dokumentum – amelynek létezéséről a Reuters számolt be először októberben – kulcsfontosságú alapja volt a 28 pontos béketervnek.

Putyin duzzadt az önbizalomtól Alaszkában
Putyin duzzadt az önbizalomtól Alaszkában
Fotó: Kremlin.ru/RIA Novosti/Sergei Bobylev

Orosz kapcsolat

„A béketerv véglegesítésének reményében utasítottam különmegbízottamat, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Putyin elnökkel Moszkvában, miközben Dan Driscoll hadseregminiszter az ukránokkal fog tárgyalni” – írta Trump.

Nem világos, hogy a Trump-adminisztráció miért és hogyan támaszkodott az orosz dokumentumra saját béketervének kialakításában. Az ügyet ismerő források szerint több magas rangú amerikai tisztviselő – köztük Marco Rubio külügyminiszter – úgy vélte, hogy Moszkva követeléseit az ukránok egyértelműen el fogják utasítani.

A dokumentum benyújtása után Rubio telefonon beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és megvitatták a papír tartalmát – mondták a források.

Rubio a héten Genfben újságíróknak úgy fogalmazott, hogy „számos írásos non-paper-t és ehhez hasonló anyagot” kapott, de nem részletezte ezek tartalmát.

Mióta az Axios a múlt héten először beszámolt a béketervről, egyre több amerikai tisztviselő és törvényhozó fogalmazott meg kételyeket, sokan ugyanis úgy vélik, hogy a terv nem több, mint az orosz álláspontok listája, és nem tekinthető komoly javaslatnak. Ennek ellenére az Egyesült Államok nyomást gyakorolt Ukrajnára, és figyelmeztette: visszafoghatja katonai támogatását, ha Ukrajna nem írja alá a tervet.

A béketervet legalább részben egy múlt havi miami találkozón állították össze, amelyen Trump veje, Jared Kushner, a különmegbízott Steve Witkoff és Kirill Dmitrijev, az egyik orosz állami vagyonalap vezetője vett részt. A külügyminisztériumon és a Fehér Házon belül kevesen értesültek erről a találkozóról – mondták a Reutersnek az ügyet ismerő források.

Kedden a Bloomberg arról számolt be, hogy Witkoff tanácsot adott a Kreml egyik magas rangú tanácsadójának, Jurij Usakovnak arról, miként beszéljen Putyin Trumppal. A hírügynökség által megszerzett hívásleiratok szerint Usakov és Witkoff már október 14-én utalt egy lehetséges „20 pontos tervre”. A terv terjedelme a későbbi, Dmitrijevvel folytatott egyeztetések során bővült ki – írta a Bloomberg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Korábban ezt jelölte ki a megtámadott ország számára, hogy fogadja el az Egyesült Államok által támogatott béketervet.

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Washingtonnál pattog a labda: Volodimir Zelenszkij kedden arról beszélt, személyesen vitatná meg Donald Trumppal a békeszerződés kérdéses pontjait. A Fehér Ház egyelőre nem beszél a két elnök találkozójáról.

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Leállhat a pancsovai kőolajfinomító négy nap múlva, és az ország üzemanyag-tartalékai is elfogyhatnak idén. Erről beszélt a szerb elnök, Aleksandar Vučić kedden. Azt is elmondta, szerdán Orbán Viktorral találkozik, és fel fogja ajánlani Szerbia részesedését a Paks II-ben.

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

Tineke Strik, a vizsgálat jelentéstevője szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács nem lépett fel kellő határozottsággal Magyarországgal szemben, ezért épülhetett le a demokrácia és a jogállamiság.

CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

Hivatalos kommunikáció egyelőre nincs az ukrán vezetés részéről, de egy amerikai tisztviselő a CNN-nek arról beszélt: már csak az utolsó simítások vannak hátra. 

Belső lázadás készül Trump ellen?

Belső lázadás készül Trump ellen?

A Republikánus Párton belül élesedik az ellentét.

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

Érzékelni az optimizmust a Fehér Házban

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Az energetikai infrastruktúrát érte a támadás.

Fontos változás történt Gázában

Fontos változás történt Gázában

Öt hónapos működés után hétfőn bejelentette működésének befejezését a Gázai övezetben a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF).

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Trump és Zelenszkij dönthet a béketervről, Ukrajna mindennel nagyon elégedett. A Fehér Ház szerint így állnak a dolgok a béke ügyében.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168