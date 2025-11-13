Az amerikai külügyminiszter még mindig másra emlékszik, mint Szijjártó Péter

2p
Csak egy évre szól Magyarország szankciómentessége – szerinte.

Legfeljebb egy évig tarthat Magyarország szankciók alóli mentessége – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

portfolio.hu cikke szerint Rubio a G7-országok Hamiltonban tartott külügyminiszteri találkozója után tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a Trump-kormány döntése két részből áll – a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris projektre külön engedményt adnak, az olaj- és gázvezetékek esetében viszont csak ideiglenes mentesség érvényes.

Az elnök döntése több részből áll. Az atomerőmű esetében, amely már építés alatt áll, és amelyet orosz vállalat tervezett és épített, engedélyezzük a befejezést, mert azt akarjuk, hogy Magyarország energiában önálló legyen

– fogalmazott a külügyminiszter, majd kijelentette: „Az olaj- és gázvezetékek esetében azonban egyéves hosszabbításról van szó, mivel gazdaságilag sokkoló lenne, ha azonnal le kellene válniuk. Ez az orosz export nagyon kis részét érinti, viszont a magyar import döntő hányadát, így a hozzáférés elvesztése komoly instabilitást okozna Magyarországon.”

Marco RUbio máshogy emlékszik
Marco RUbio máshogy emlékszik
Fotó: Wikipédia/U.S. Department of State

Rubio hangsúlyozta azt is, hogy az USA célja Magyarország stabilitásának megőrzése az átmeneti időszakban, miközben csökkenteni kell az orosz függőséget.

A magyar kormány ezzel szemben korábban azt közölte, hogy Donald Trump a washingtoni találkozón korlátlan időtartamra mentesítette hazánkat a szankciók alól, miközben a Reuters, a CNN és a BBC is arról számolt be, hogy a Fehér Ház csak egyéves mentességről tájékoztatta a sajtót.

Gulyás Gergely pedig a csütörtöki Kormányinfón arról beszélt, hogy a félreértések elkerülése és a megállapodás tisztázása végett Szijjártó Péter a napokban megkeresi az amerikai külügyminisztert. A miniszter szerint ugyanis mindenki számára világos, aki ott volt a washingtoni találkozón, hogy korlátlan felmentést kapott Magyarország.

