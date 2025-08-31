Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Egyesült Államok Hamász Izrael

Az amerikai Z generáció egy felmérés szerint inkább a Hamászt választja

mfor.hu

Izraellel szemben a 18–24 évesek több mint 60 százaléka a Hamász oldalára állna a jelen konfliktusban.

A Harvard-Harris intézet által augusztus 20–21. között, 2025 regisztrált szavazó bevonásával végzett online felmérés szerint ez a korosztály az egyetlen, amely többségében inkább a terrorszervezetet választotta, mint a zsidó államot – írja a New York Post. (A gázai palesztin nacionalista, iszlamista szervezetet az Egyesült Államokban terrorszervezetként tartják nyilván.)

A kutatás során a válaszadóknak egyebek mellett azt a kérdést tették fel: „az Izrael–Hamász konfliktusban inkább Izraelt vagy inkább a Hamászt támogatják?” Az eredmények éles generációs különbségeket rajzoltak ki. Míg a legfiatalabb felnőttek körében a Hamász támogatottsága volt magasabb, az idősebb korosztályok egyre erőteljesebben Izrael mellett álltak ki.

Amerikában a legfiatalabb felnőttek közt már nem annyira népszerű Benjamin Netanjahu országa
Amerikában a legfiatalabb felnőttek közt már nem annyira népszerű Benjamin Netanjahu országa
Fotó: MTI / EPA / Abir Sultan

Csak egy korosztály, de a legfiatalabbak

A 18–24 évesek, vagyis a Z generáció több mint 60 százaléka a Hamász oldalára állt az Izraellel szembeni konfliktusban.

A 25–34 évesek 65 százaléka Izraelt választotta a Hamásszal szemben, a 35–44 évesek körében ez az arány 70 százalék volt. A tendencia a magasabb korcsoportokban még markánsabb: a 45–54 évesek 74 százaléka, az 55–64 évesek 84 százaléka, a 65 év felettieknek pedig már 89 százaléka állt ki Izrael mellett.

Összességében a megkérdezettek 74 százaléka nyilatkozott úgy, hogy inkább Izraelt támogatja, míg 26 százalék a Hamászt. A politikai megosztottság is egyértelműen tükröződött: a demokraták 67 százaléka, a republikánusoknak pedig 82 százaléka állt ki a zsidó állam mellett.

A közvélemény-kutatás arra is rávilágított, hogy az amerikai társadalom többsége kemény feltételekhez kötné a háború befejezését. Az amerikaiak 58 százaléka szerint Izraelnek csak akkor szabadna beleegyeznie egy túszmegállapodásba, ha a Hamász végleg elhagyná a Gázai övezetet.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Odessza térsége generátorokra kapcsolt

Odessza térsége generátorokra kapcsolt

Egy orosz dróntámadás vasárnapra virradó éjszaka négy energiatermelő létesítményt rongált meg a dél-ukrajnai Odessza város közelében, aminek következtében vasárnap reggel több mint 29 ezer ügyfél maradt áram nélkül – közölte a régió kormányzója és a DTEK energiaszolgáltató vállalat.

A Kreml alpesi üdülőhelyes összeesküvéssel igyekszik aláásni Volodimir zelenszkij ukrán elnök hatalmát

A Kreml alpesi üdülőhelyes összeesküvéssel igyekszik aláásni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalmát

Az oroszok szerint titkos terv készült az ukrán elnök leváltására, amit Kijev határozottan tagad.

Kiderült, miért kapott Orbán Viktor minisztere Brüsszeltől a fejére

Kiderült, miért kapott Orbán Viktor minisztere Brüsszeltől a fejére

Két ügyben is bot lehetett a küllők között Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

Nem teljesülnek a feltételek.

Példátlan támadás érte Koppenhágában a magyar honvédelmi minisztert

Példátlan támadás érte Koppenhágában a magyar honvédelmi minisztert

Szalay-Bobrovnicky Kristóf legalábbis így értékelte, amit Kaja Kallas uniós főképviselő tett.

Kivégezték az ukrán parlament volt elnökét

Lvivben történt a merénylet.

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

Alaposan körbeudvarolta vendéglátóját az orosz elnök.

Erre vajon mit lép a magyar kormány: újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Erre vajon mit lép a magyar kormány? Újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Pénteken megint felcsaptak a lángok egy orosz szivattyúállomáson.

Szent-Ivány István: kitüntetés a magyar kitiltás

Szent-Iványi István: kitüntetés a magyar kitiltás

Bródi Róbert ügyéről írt a külpolitikai szakértő.

Alaszkára hivatkozva maradt magára a kormány

Csak a magyar kormány nem ítélte el a kijevi orosz vérengzést

Az EU-tagországok közül csak hazánk nem írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben az Egyesült Királyság és az uniós országok elítélik Oroszországot a 25 halálos áldozatot követelő kijevi támadás miatt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168