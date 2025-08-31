Az amerikai Z generáció egy felmérés szerint inkább a Hamászt választja

A Harvard-Harris intézet által augusztus 20–21. között, 2025 regisztrált szavazó bevonásával végzett online felmérés szerint ez a korosztály az egyetlen, amely többségében inkább a terrorszervezetet választotta, mint a zsidó államot – írja a New York Post. (A gázai palesztin nacionalista, iszlamista szervezetet az Egyesült Államokban terrorszervezetként tartják nyilván.)

A kutatás során a válaszadóknak egyebek mellett azt a kérdést tették fel: „az Izrael–Hamász konfliktusban inkább Izraelt vagy inkább a Hamászt támogatják?” Az eredmények éles generációs különbségeket rajzoltak ki. Míg a legfiatalabb felnőttek körében a Hamász támogatottsága volt magasabb, az idősebb korosztályok egyre erőteljesebben Izrael mellett álltak ki.

Amerikában a legfiatalabb felnőttek közt már nem annyira népszerű Benjamin Netanjahu országa

Fotó: MTI / EPA / Abir Sultan

Csak egy korosztály, de a legfiatalabbak

A 18–24 évesek, vagyis a Z generáció több mint 60 százaléka a Hamász oldalára állt az Izraellel szembeni konfliktusban.

A 25–34 évesek 65 százaléka Izraelt választotta a Hamásszal szemben, a 35–44 évesek körében ez az arány 70 százalék volt. A tendencia a magasabb korcsoportokban még markánsabb: a 45–54 évesek 74 százaléka, az 55–64 évesek 84 százaléka, a 65 év felettieknek pedig már 89 százaléka állt ki Izrael mellett.

Összességében a megkérdezettek 74 százaléka nyilatkozott úgy, hogy inkább Izraelt támogatja, míg 26 százalék a Hamászt. A politikai megosztottság is egyértelműen tükröződött: a demokraták 67 százaléka, a republikánusoknak pedig 82 százaléka állt ki a zsidó állam mellett.

A közvélemény-kutatás arra is rávilágított, hogy az amerikai társadalom többsége kemény feltételekhez kötné a háború befejezését. Az amerikaiak 58 százaléka szerint Izraelnek csak akkor szabadna beleegyeznie egy túszmegállapodásba, ha a Hamász végleg elhagyná a Gázai övezetet.