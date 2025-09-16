Az amerikaiak orra előtt lőtték ki az oroszok az atomfegyverhordozókat

Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatok részeként gyakorolja az orosz taktikai nukleáris fegyverek kilövését – jelentette be kedden Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető, a Reuters beszámolója szerint. Az állami média idézte a fehérorosz vezérkari főnököt, aki azt mondta, hogy a gyakorlatokon részt vett az orosz Oresnyik hiperszonikus rakéta is, amelyet tavaly az ukrajnai háborúban teszteltek.

Oroszország és Fehéroroszország ötnapos, Zapad (Nyugat) kódnevű hadgyakorlatot zár be egy erődemonstráció keretében, amelynek célja, hogy tesztelje harckészségüket, de amely a folyamatban lévő háború miatt néhány környező országot is megijesztett.

Aljakszandr Lukasenka fehérorsz elnöknek új barátai is vannak

Fotó: Depositphotos

A hadgyakorlatok, amelyekről nyugati katonai elemzők szerint Európa megfélemlítésére szolgálnak, mindössze néhány nappal azután történtek, hogy a lengyel és a NATO-erők azt állították, hogy lelőttek orosz drónokat, amelyek beléptek a lengyel légtérbe. Varsó óvintézkedésként ideiglenesen lezárta Fehéroroszországgal közös határát.

Fehéroroszország, szoros orosz szövetséges, amely Ukrajnával és Oroszországgal, valamint a NATO-tag Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal határos, orosz taktikai nukleáris fegyvereket tart, amelyek felett Moszkva továbbra is ellenőrzést és parancsnokságot tart fenn.

Minszk azon dolgozik, hogy újranyissa és felújítsa szovjet korabeli nukleáris tárolólétesítményeit.

Lukasenkát a fehérorosz állami hírügynökség, a Belta idézte, aki azt mondta, hogy természetes volt, hogy az orosz taktikai nukleáris fegyverek a Zapad gyakorlatok részét képezték.

Lukasenka, aki rendszeresen tárgyal Putyinnal, 2022 februárjában engedélyezte Moszkvának, hogy területét felhasználva behatoljon Ukrajnába, de saját csapatait nem küldte a harcokba.

És az amerikaiak?

Donald Trump amerikai elnök szorosabb kapcsolatokat kezdett ápolni Lukasenkával, akit a Nyugat sokáig számkivetettként kezelt, és a múlt héten enyhített néhány Fehéroroszországgal szembeni szankción 52 fogoly, köztük a veterán vezető politikai ellenfeleinek szabadon bocsátásáért cserébe.