Az amerikaiak orra előtt lőtték ki az oroszok az atomfegyverhordozókat

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Moszkva és Minszk együtt gyakorolja a Fehéroroszországba telepített nukleáris fegyverek kilövését, amerikai megfigyelők jelenlétében.

Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatok részeként gyakorolja az orosz taktikai nukleáris fegyverek kilövését – jelentette be kedden Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető, a Reuters beszámolója szerint. Az állami média idézte a fehérorosz vezérkari főnököt, aki azt mondta, hogy a gyakorlatokon részt vett az orosz Oresnyik hiperszonikus rakéta is, amelyet tavaly az ukrajnai háborúban teszteltek.

Oroszország és Fehéroroszország ötnapos, Zapad (Nyugat) kódnevű hadgyakorlatot zár be egy erődemonstráció keretében, amelynek célja, hogy tesztelje harckészségüket, de amely a folyamatban lévő háború miatt néhány környező országot is megijesztett.

Aljakszandr Lukasenka fehérorsz elnöknek új barátai is vannak
Fotó: Depositphotos

A hadgyakorlatok, amelyekről nyugati katonai elemzők szerint Európa megfélemlítésére szolgálnak, mindössze néhány nappal azután történtek, hogy a lengyel és a NATO-erők azt állították, hogy lelőttek orosz drónokat, amelyek beléptek a lengyel légtérbe. Varsó óvintézkedésként ideiglenesen lezárta Fehéroroszországgal közös határát.

Fehéroroszország, szoros orosz szövetséges, amely Ukrajnával és Oroszországgal, valamint a NATO-tag Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal határos, orosz taktikai nukleáris fegyvereket tart, amelyek felett Moszkva továbbra is ellenőrzést és parancsnokságot tart fenn.

Minszk azon dolgozik, hogy újranyissa és felújítsa szovjet korabeli nukleáris tárolólétesítményeit.

Lukasenkát a fehérorosz állami hírügynökség, a Belta idézte, aki azt mondta, hogy természetes volt, hogy az orosz taktikai nukleáris fegyverek a Zapad gyakorlatok részét képezték.

Lukasenka, aki rendszeresen tárgyal Putyinnal, 2022 februárjában engedélyezte Moszkvának, hogy területét felhasználva behatoljon Ukrajnába, de saját csapatait nem küldte a harcokba.

És az amerikaiak?

Donald Trump amerikai elnök szorosabb kapcsolatokat kezdett ápolni Lukasenkával, akit a Nyugat sokáig számkivetettként kezelt, és a múlt héten enyhített néhány Fehéroroszországgal szembeni szankción 52 fogoly, köztük a veterán vezető politikai ellenfeleinek szabadon bocsátásáért cserébe.

A kapcsolatok felmelegedésének jeleként amerikai katonatisztek figyelték meg a Zapad gyakorlat egy részét Fehéroroszországban hétfőn.

Nagyra értékelem a Magyarország és Albánia közötti kiváló kapcsolatokat – hangsúlyozta Bajram Begajt albán köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás államfővel kedden a Sándor-palotában.

Magyarország is felszólalt az orosz állampolgároknak kiadott vízumok Európai Unióban történő korlátozásának elfogadása ellen – olvasható a pravda.ru online orosz napilapban.

Űripari együttműködést kötött az Nemzetgazdasági Minisztérium és Izrael Innovációs Tudományos és Technológiai Minisztériuma.

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) bejelentette, hogy Magyarország státusza ismét teljes jogú a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP).

A jelentés izraeli vezetők nyilatkozatait és az izraeli erők magatartásának mintáját idézi a népirtó szándék bizonyítékaként.

Egy olasz bíróság elrendelte annak az ukrán férfinak a kiadatását Németországnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő koordinálta 2022-ben a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásokat.

Elindult az izraeli szárazföldi offenzíva Gázaváros ellen.

Állami látogatásra, vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába érkezik ma Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök még februárban nyújtotta át Washingtonban az Egyesült Államok elnökének. A látogatás időpontját a Buckingham-palota július közepén jelentette be.

Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.

Hazugságnak nevezte Orbán Viktor posztját a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson. Az Orbán által felvázolt problémának azonban van alapja, és a Kristersson-kormány is változtat a törvényeken.

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

