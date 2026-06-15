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Külpolitika

Az amerikaiak szerint péntekre eljöhet az iráni béke

mfor.hu

Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Állítása szerint vége a Hormuzi-szoros és az iráni kikötők blokádjának is.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyezség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának.

„Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi-szoros áthajózási díj nélküli megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának megszüntetését” – fogalmazott Donald Trump. A Hormuzi-szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette: „Hadd áramoljon a kőolaj!”

Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően JD Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy ki képviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen.

Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Bejrút elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai-iráni egyezség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást.

JD Vance a megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett az tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben.

Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök. „Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is” – fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Egyben köszönetet mondott a katari kormányzatnak, hogy bekapcsolódott a közvetítésbe Teheránnal, valamint háláját fejezte ki Szaúd-Arábia és Törökország vezetésének a hozzájárulásért.

(MTI)

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