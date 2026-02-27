Az asztalra csapott Fico a Barátság kőolajvezeték ügyében

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte maga a szlovák kormányfő az X-en.

„Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.

Kijelentette, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az „Szlovákia tulajdona”.

„Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem 'orosz olaj', jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk” - szögezte le.

Hozzátette, hogy „Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”. „Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” – hangoztatta.

A szlovák miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.

