2p
Külpolitika Olaj Orosz-ukrán konfliktus Szlovákia Robert Fico

Az asztalra csapott Fico a Barátság kőolajvezeték ügyében

mfor.hu

Szerinte Szlovákia és Magyarország „nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”, és ellenőrző csoportot kell a helyszynre küldeni.

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte maga a szlovák kormányfő az X-en.

„Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.

Kijelentette, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az „Szlovákia tulajdona”.

„Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem 'orosz olaj', jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk” - szögezte le.

Hozzátette, hogy „Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”. „Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” – hangoztatta.

A szlovák miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Ukrajna számára most adódott egy kedvező alkalom a béke elérésére a jelenlegi időszak és az Egyesült Államokban novemberben esedékes félidős választások között – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform ukrán állami hírügynökség pénteken szemlézett.

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Aki tudja, azonnal hagyja el Izraelt, szólították fel az amerikai állampolgárokat.

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

El akarják kerülni a katasztrófát.

„Türelmünk pohara betelt” – nyílt háborút indított Pakisztán péntek hajnalban

Heves bombázások és összecsapások a pakisztáni-afgán határ térségében.

Bekérette a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügy

Bekérette a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügy

Tényként közölte Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy a Barátság kőolajvezeték már alkalmas a működésre, de ezt egyelőre nem erősítette meg más forrás. A miniszter arról is beszélt, hogy az ukrány külügyminisztérium bekérette a magyar nagykövetség ügyvivőjét.

Lakóházakat és gázvezetéket is ért a csütörtök hajnali orosz légicsapás Ukrajnában

Lakóházakat és gázvezetéket is ért a csütörtök hajnali orosz légicsapás Ukrajnában

Több ukrán nagyvárost is légitámadás ért csütörtökre virradóra. Kijevben családi házakat, Harkivban pedig egy többszintes lakóházat ért találat, Zaporizzsjában egy bevásárlóközpont is megrongálódott. Eközben Szentpéterváron a védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztjét akarták felrobbantani, sikertelenül. 

Trump grönlandi fenyegetése miatt bővülhet az Európai Unió

Trump grönlandi fenyegetése miatt bővülhet az Európai Unió

Előrehozza az izlandi kormány az uniós tárgyalások folytatásáról szóló népszavazást. A szigetország mindössze 550 kilométerre fekszik Grönlandtól, és Donald Trump több alkalommal is összekeverte a két szigetcsoportot egy beszédében.

Orbán Viktor

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek

Felszólította az ukrán elnököt, hogy nyissa meg a kőolajvezetéket.

Március elején tárgyalhat egymással az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna

Március elején tárgyalhat egymással az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna

Csütörtökön Genfben találkoznak Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői annak érdekében, hogy az orosz-ukrán békemegállapodás részleteit és különféle forgatókönyveit vegyék végig.

Megkerüli az Európai Unió Magyarországot, ha arra van szükség

Megkerüli az Európai Unió Magyarországot, ha arra van szükség

António Costa Kijevben arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy az uniós szerződésekben biztosított összes jogi eszközt vesse be annak érdekében, hogy egyetlen tagállam se tudja blokkolni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168