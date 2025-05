Az eddigi legsúlyosabb dróntámadás érte Ukrajnát vasárnapra virradóan

Minden eddiginél nagyobb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, amelyben meghalt egy nő az ukrán főváros, Kijev térségében és legalább három ember megsebesült – közölték az ukrán hatóságok vasárnap kora reggel.

Oroszország helyi idő szerint reggel 8 óráig 273 drónt indított, amelyek elsősorban a központi kijevi régiót, valamint az ország keleti részén fekvő Dnyipropetrovszk és Donyeck területét vették célba – számolt be az ukrán légierő.

A tájékoztatás szerint ez volt Oroszország legnagyobb dróntámadása Ukrajna ellen a háború kitörése óta. Az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió harmadik évfordulójának előestéjén, február 23-án Moszkva 267 drónt indított.

A vasárnapra virradó éjszaka végrehajtott heves orosz dróntámadásban meghalt egy 28 éves nő a főváros térségében, és legalább három ember, köztük egy 4 éves gyermek megsebesült – közölték az ukrán hatóságok.

- tette közzé Mikola Kalasnyik, a kijevi régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Dozens of Russian Geran-2 drones attacked Kyiv Oblast last night, with the majority of them targeting the Vasylkiv Airbase. Strong explosions were heard, and a large fire broke out which could be seen from well over 20km away. pic.twitter.com/9iRxxGNI46