Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

„Trump elnök tovább fog dolgozni szerte a világban békemegállapodások kötésén, háborúk befejezésén és életek megmentésén”, közölte Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója az X-en a Newsweek szerint.

Washington arra reagált, hogy – egyes amerikai várakozásokkal ellentétben – nem az amerikai elnöknek, hanem María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek ítélte oda a Norvég Nobel-bizottság az idei a Nobel-békedíjat.

„Trumpnak nagyon jó szíve van, soha nem lesz olyan ember, mint ő, aki hegyeket tud megmozgatni az akarata puszta erejével” – írta a Fehér Ház kommunikációs igazgatója. – „A Nobel-bizottság bebizonyította, hogy előrébb helyezi a politikát a békénél”.

