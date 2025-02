Az egész világ örülhet annak, amit Szijjártó Péter mondott

De az ENSZ vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség. Ha ezt nem értik meg, azzal végleg veszélybe sodorhatják ezt az egyébként nagyszerű nemzetközi szervezetet - összegzett.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Facebookon a szakpolitikákért felelős ENSZ főtitkár-helyettessel, Guy Ryderrel folytatott megbeszélése után, hogy a világszervezet súlyos kihívások előtt áll, így a vezetőknek ki kellene végre mozdulniuk a komfortzónájukból, ha meg akarják menteni az intézményt, amely mára az utolsó valóban univerzális, mindenkit befogadó, kelet-nyugati párbeszédet lehetővé tevő platform.

Magyarországnak érdeke az ENSZ fennmaradása és hatékony működése, ezért a kormány készen áll részt venni a világszervezet valódi, gyors reformjára irányuló közös munkában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a New York-i látogatását követően.

