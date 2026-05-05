3p
Külpolitika Egyesült Államok Irán

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

mfor.hu

Az amerikai hadsereg „pusztító tűzerejével” néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban.

A miniszter a Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy békés célokat szolgál a Hormuzi-szoros védelme érdekében indított amerikai kezdeményezés, a Donald Trump elnök által életre hívott Szabadság Projekt.

Az amerikai hadsereg közlése szerint eddig elsüllyesztettek hat iráni kis hajót, valamint elfogtak iráni cirkálórakétákat és drónokat is a projekt keretében. Több kereskedelmi hajó pedig robbanásokról vagy tüzekről számolt be hétfőn, a művelet első napján. Dan Caine tábornok, az egyesített vezérkari főnökök bizottságának elnöke hozzátette, hogy a tűzszünet április 7-i bejelentése óta Irán kilenc alkalommal nyitott tüzet kereskedelmi hajókra, és két konténerhajót lefoglalt.

Hegseth újságírói kérdésre elmondta, hogy a „tűzszünet nem ért véget”, az amerikai műveletek a szorosban egyáltalán nem ezt jelentik. „Ez egy különálló és elkülönülő művelet.” – számol be róla a BBC. 

Szerinte az Egyesült Államoknak sikerült biztosítania az áthaladást a kulcsfontosságú vízi útvonalon, és több száz kereskedelmi hajó várakozik az átkelésre, miközben Washington igyekszik megtörni azt a szorítást, amelyet Irán a konfliktus február 28-i kezdete óta gyakorol a szoros felett.

„Tudjuk, hogy az irániak kellemetlenül érzik magukat emiatt a tény miatt. Azt mondták, ők ellenőrzik a szorost. Nem így van”

– mondta Hegseth a Pentagon sajtótájékoztatóján.

Ugyanakkor arra sürgeti Iránt, hogy legyen „megfontolt”, és tartsa lépéseit azon a szinten, amely nem indítja újra a konfliktust.

Arra a kérdésre, hogy mi történt Donald Trump eredeti ígéretével, miszerint megdönti az iráni rezsimet, mikor döntött úgy, hogy feladja az erre vonatkozó követelését, Hegseth úgy reagált, hogy

az elnök „semmiben sem hátrált meg. Nála vannak az ütőkártyák”, és az Egyesült Államok „fölényben van”.

A védelmi miniszter szerint az amerikai stratégia Iránnal kapcsolatban „lézerpontosságú” és az Egyesült Államok nem hagyja, hogy bármi elterelje a figyelmét. Hegseth már korábban többször is nagyon sikeresnek értékelte a közel-keleti beavatkozást.

Hegseth hozzátette, hogy az Egyesült Államok célja a térségben, hogy garantálja a biztonságot, és megakadályozza Teherán atomfegyverekhez jutását.

Szerinte Amerika nem törekszik konfliktusra Iránnal a Hormuzi-szorosban súlyosbodó konfliktus ellenére sem. Washington legfontosabb feladat jelenleg, hogy biztosítsa a szabad hajózást a kulcsfontosságú tengerszorosban, és fel kell lépnie a síita hatalom agressziójával szemben

– tette hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de még nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre és az üzemanyag-energetikai komplexum katonai célokra használt létesítményeire az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva tömegmészárlással fenyeget, Kijev tűzszünetet jelentett be

Tűzszünet jöhet az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-9-ére győzelem napi tűzszünetet hirdetett.

Május 9-én korlátozzák a mobilnet-szolgáltatást a győzelmi ünnepség miatt Moszkvában

Május 9-én korlátozzák a mobilnet-szolgáltatást a győzelmi ünnepség miatt Moszkvában

Korlátozták az orosz hatóságok több előfizető mobilinternet-hozzáférését a náci Németország feletti második világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én tartandó katonai parádé előtt – közölte a Kreml kedden.

A tűzszünet előtti éjszaka is gyilkolták a civileket az orosz drónok Ukrajnában

A tűzszünet előtti éjszaka is gyilkolták a civileket az orosz drónok Ukrajnában

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Megsemmisített több iráni hajót az Egyesült Államok flottája a Hormuzi-szorosban

Megsemmisített több iráni hajót az Egyesült Államok flottája a Hormuzi-szorosban

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök.

Megtorlással fenyegeti Kijevet a hétvégére Moszkva: a civilek időben hagyják el a várost

Véres megtorlással fenyeget Moszkva, ha Ukrajna megzavarja a győzelem napját

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

Kórházban New York korábbi legendás polgármestere

Rudy Giulianit kritikus állapotban vitték kórházba.  

Hormuzi-szoros: Trump most épp mentené a hajókat

Hormuzi-szoros: Trump most épp mentené a hajókat

Az amerikai elnök tengerészeti védelmet ígért a Hormuzi-szorosban, már az éhínség elől is menekülő hajósoknak.

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Május 9-én rendezik a putyini Oroszország legfontosabb nemzeti ünnepét, a Győzelem-napi ceremóniát.

Trump semmi jóval nem kecsegtet az új iráni béketerv kapcsán

Trump semmi jóval nem kecsegtet az új iráni béketerv kapcsán

Donald Trump amerikai elnök közölte szombaton, átnézi az új, 14 pontos iráni béketervet, de hozzátette, „nem tudom elképzelni, hogy elfogadható lenne.”

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG