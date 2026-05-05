Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

A miniszter a Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy békés célokat szolgál a Hormuzi-szoros védelme érdekében indított amerikai kezdeményezés, a Donald Trump elnök által életre hívott Szabadság Projekt.

Az amerikai hadsereg közlése szerint eddig elsüllyesztettek hat iráni kis hajót, valamint elfogtak iráni cirkálórakétákat és drónokat is a projekt keretében. Több kereskedelmi hajó pedig robbanásokról vagy tüzekről számolt be hétfőn, a művelet első napján. Dan Caine tábornok, az egyesített vezérkari főnökök bizottságának elnöke hozzátette, hogy a tűzszünet április 7-i bejelentése óta Irán kilenc alkalommal nyitott tüzet kereskedelmi hajókra, és két konténerhajót lefoglalt.

Hegseth újságírói kérdésre elmondta, hogy a „tűzszünet nem ért véget”, az amerikai műveletek a szorosban egyáltalán nem ezt jelentik. „Ez egy különálló és elkülönülő művelet.” – számol be róla a BBC.

Szerinte az Egyesült Államoknak sikerült biztosítania az áthaladást a kulcsfontosságú vízi útvonalon, és több száz kereskedelmi hajó várakozik az átkelésre, miközben Washington igyekszik megtörni azt a szorítást, amelyet Irán a konfliktus február 28-i kezdete óta gyakorol a szoros felett.

„Tudjuk, hogy az irániak kellemetlenül érzik magukat emiatt a tény miatt. Azt mondták, ők ellenőrzik a szorost. Nem így van”

– mondta Hegseth a Pentagon sajtótájékoztatóján.

Ugyanakkor arra sürgeti Iránt, hogy legyen „megfontolt”, és tartsa lépéseit azon a szinten, amely nem indítja újra a konfliktust.

Arra a kérdésre, hogy mi történt Donald Trump eredeti ígéretével, miszerint megdönti az iráni rezsimet, mikor döntött úgy, hogy feladja az erre vonatkozó követelését, Hegseth úgy reagált, hogy

az elnök „semmiben sem hátrált meg. Nála vannak az ütőkártyák”, és az Egyesült Államok „fölényben van”.

A védelmi miniszter szerint az amerikai stratégia Iránnal kapcsolatban „lézerpontosságú” és az Egyesült Államok nem hagyja, hogy bármi elterelje a figyelmét. Hegseth már korábban többször is nagyon sikeresnek értékelte a közel-keleti beavatkozást.

Hegseth hozzátette, hogy az Egyesült Államok célja a térségben, hogy garantálja a biztonságot, és megakadályozza Teherán atomfegyverekhez jutását.

Szerinte Amerika nem törekszik konfliktusra Iránnal a Hormuzi-szorosban súlyosbodó konfliktus ellenére sem. Washington legfontosabb feladat jelenleg, hogy biztosítsa a szabad hajózást a kulcsfontosságú tengerszorosban, és fel kell lépnie a síita hatalom agressziójával szemben

– tette hozzá.