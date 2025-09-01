Az Egyesült Államok végét jelentheti a bíróság döntése Trump főtanácsadója szerint

„Ha elveszítjük az ügyet, az az Egyesült Államok végét jelenti” – mondta Donald Trump főtanácsadója, Peter Navarro a Fox Newsnak.

Az Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróságának tagjai 7-4 arányban úgy ítéltek, hogy az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn, illetve az elnök túllépte hatáskörét, ezért a vámokról szóló intézkedések érvénytelenek. A bírói tanács október 14-ig engedélyezte, hogy a vámok hatályban maradjanak, időt hagyva az adminisztráció számára, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához forduljon – írja az MTI.

Az elnök közösségi oldalán élesen bírálta a bíróságot és annak határozatát, valamint jelezte, hogy fellebbeznek, Meg van győződve arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság érvényben hagyja a vámokról szóló intézkedéseit.

Trump az április 2-án bejelentett átfogó vámintézkedéseket az elnököt intézkedési jogkörrel felruházó nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló 1977-es törvény (International Economic Emergency Act) alapján vezette be. Emellett az elnök hivatalba lépésekor szintén vészhelyzetre hivatkozva hozott döntést a kábítószer-csempészetben, elsősorban fentanil-csempészetben érintettnek talált országok, Kanada, Mexikó és Kína elleni büntetővámról, amivel az illegális drogkereskedelem mérséklését kívánta elérni.

Navarro szerint a kábítószer, elsősorban a fentanil számos fiatal halálát okozza, míg a külkereskedelmi hiány pusztító hatással jár az Egyesült Államok gazdaságára, aminek kezelésére a vám importszabályozó eszközként szolgál.