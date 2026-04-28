Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek kilép a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC), valamint az OPEC+ -ból is – közölte kedden az emírségek energiaügyi minisztere.

Szuhail Mahamed al-Mazruei a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a döntést az emírségek energetikai stratégiáinak gondos mérlegelését követően hozták meg. Hozzátette, hogy a lépést nem vitatták meg más országokkal.

„Ez egy kormányzati döntés, amelyet a termelési szinttel kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli politikák alapos áttekintése után hoztunk meg” – tette hozzá. Mazruei szerint a döntésnek nem lesz jelentősebb hatása a piacra, tekintettel a Hormuzi-szorosban kialakult helyzetre.

A tájékoztatás szerint a lépés május 1-jével lép hatályba.

A döntést az előzte meg, hogy az emírségek az iráni konfliktus során súlyos vádakat fogalmazott meg a kartellben részt vevő más arab országokkal szemben. A regionális gazdasági központnak és Washington egyik legfontosabb térségbéli szövetségesének számító ország azt vetette szomszédai szemére, hogy nem védték meg az irán támadásoktól.

A döntés meggyengíti az OPEC helyzetét
A döntés meggyengíti az OPEC helyzetét

Anvár Gargas, az emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója hétfőn a Gulf Influencers Forum nevű tanácskozáson – amely a regionális döntéshozók találkozója – bírálta a Perzsa-öböl menti arab országokat. Megfogalmazása szerint az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) – amelynek az Egyesült Arab Emírségek mellett Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar és Omán is tagja – tagállamai ugyan logisztikai értelemben támogatták egymást, politikai és katonai szempontból álláspontjaik azonban „történelmi mélyponton voltak”.

„Az Arab Ligától elvártam ezt a gyenge kiállást, és ezért az nem is lepett meg, de az együttműködési tanácstól nem számítottam erre és csodálkozom is rajta” – hangoztatta. Az emírségek döntése súlyos csapás a kőolajat exportáló országok számára és azok de facto vezetőjére, Szaúd-Arábiára, nem utolsósorban azért, mert a közel-keleti konfliktus történelmi léptékű megrázkódtatást okozott az energetikai piacokon, és bizonytalanságokat hozott a nemzetközi kereskedelembe.

A régóta tagsággal rendelkező Egyesült Arab Emírségek váratlan kilépése azzal fenyeget, hogy meggyengíti az OPEC-et, amely a geopolitikai kérdésekkel vagy a kitermelési kvótákkal kapcsolatos belső nézeteltérések ellenére általában igyekezett egységes fellépést tanúsítani.

Az OPEC-tagállamok a Perzsa-öbölben a szállítóhajók elleni iráni fenyegetések és támadások miatt jelenleg is nehézségekkel küzdenek, hogy exportjukat a Hormuzi-szoroson keresztül ki tudják juttatni. Az Irán és Omán közötti keskeny tengerszoroson keresztül haladt a háború kitörése előtt a világszerte kereskedett nyersolaj és cseppfolyósított gáz mintegy egyötöde.

(MTI)

Körvonalazódik az időpont a Magyar Péter-Zelenszkij találkozóra?

A leendő miniszterelnök beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel.

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

A források feloldása lesz a fókusz.

Így kötne békét Irán

Így kötne békét Irán

Háromlépcsős tervet küldtek.

Putyin fontos vendéget fogad

Putyin fontos vendéget fogad

A béketárgyalások állásáról fognak beszélgetni.

Listát írt a célpontjairól a washingtoni merénylő

Trump nem szerepelt rajta név szerint.

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Pakisztánba látogatott volna a két amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Jared Kushner. Az iráni külügyminiszter várta őket, de végül nem tárgyaltak, mert Donald Trump szerint elégtelen volt az iráni ajánlat.

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Az Európai Bizottság elnökével tárgyal szerdán Magyar Péter az uniós források hazahozataláról. 

Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Tanárként dolgozott, emellett pedig videojátékokat fejlesztett a 31 éves Cole Tomas Allen. 

Zelenszkij üzent Putyinnak

Zelenszkij üzent Putyinnak

Az ukrán elnök Azerbajdzsánban folytatná a béketárgyalásokat.

Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

A választás előtt kirobbant titkosszolgálati és egyéb botrányokat követően a héten újabb, az Orbán-rendszer számára felettébb kellemetlen ügy pattant ki: Simor András volt MNB-alelnök zsarolással, maffiamódszerekkel és hivatali visszaéléssel vádolta meg a jegybank egyik volt alelnökét. Kandrács Csaba tagad, Varga Mihály jelenlegi elnök ugyanakkor vizsgálatot rendelt el. Mit mond el ez az ügy a rendszer természetéről? Mekkora az igény itthon az elszámoltatásra, és hogyan kellene azt megtenni?

