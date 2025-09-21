Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az Egyesült Királyság elismeri Palesztinát államként

mfor.hu

Kanada és Ausztrália is.

„A béke és a kétállami megoldás reményének újjáélesztése érdekében kijelentem, hogy az Egyesült Királyság hivatalosan is elismeri Palesztina államot” – jelentette be vasárnap Keir Starmer brit miniszterelnök az X-en a 444 szerint. Úgy fogalmazott, „a Közel-Keleten egyre növekvő borzalmakkal szembesülve cselekszünk, hogy életben tartsuk a béke és a kétállami megoldás lehetőségét. Ez egy biztonságos Izraelt és egy életképes palesztin államot jelent. Jelenleg egyik sincs.”

Közölte, „ez a megoldás nem jutalom a Hamász számára”, az ő elképzelésük pont az ellentéte annak, amit a Hamász akar. A Hamásznak „nem lehet jövője, nem lehet szerepe a kormányban és a biztonságban.”

Arról is beszélt, hogy a még fogságban lévő túszokat szabadon kell engedni, illetve hogy Gázában „az ember alkotta válság” új mélységeket ért el. „Az éhezés és a pusztítás teljesen elviselhetetlen.” Több tízezer ember halt meg, köztük olyanok is, akik élelemért és vízért álltak sorba. „Ez a halál és pusztítás mindannyiunkat megrémít” – tette hozzá. Felszólította az Izraeli kormányt, hogy engedje be a segélyeket.

A Palesztin állam létrehozását több mint 150 ország támogatja. A brit miniszterelnök közlése előtt vasárnap jelentette be ugyanezt első G7 országként Kanada, majd Ausztrália is. Mark Carney kanadai miniszterelnök az elismerésen túl azt írta, partnerséget kínál Palesztina és Izrael számára egy békés jövő megteremtéséhez – írta a 444.

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter pénteken Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával, Nenad Vujiccsal.

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Sokat számít a stabil bevétel a biztonságérzet szempontjából – mondta a Privátbankárnak Bécs városi tanácsosa, Peter Kraus. A bécsiek 20 kilométeres strandon pihenhetnek a Duna partján, és az óriási P+R-parkolók, valamint a megbízható HÉV-hálózat miatt kevesen mennek autóval a városba.

