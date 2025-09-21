Az Egyesült Királyság elismeri Palesztinát államként

„A béke és a kétállami megoldás reményének újjáélesztése érdekében kijelentem, hogy az Egyesült Királyság hivatalosan is elismeri Palesztina államot” – jelentette be vasárnap Keir Starmer brit miniszterelnök az X-en a 444 szerint. Úgy fogalmazott, „a Közel-Keleten egyre növekvő borzalmakkal szembesülve cselekszünk, hogy életben tartsuk a béke és a kétállami megoldás lehetőségét. Ez egy biztonságos Izraelt és egy életképes palesztin államot jelent. Jelenleg egyik sincs.”

Közölte, „ez a megoldás nem jutalom a Hamász számára”, az ő elképzelésük pont az ellentéte annak, amit a Hamász akar. A Hamásznak „nem lehet jövője, nem lehet szerepe a kormányban és a biztonságban.”

Arról is beszélt, hogy a még fogságban lévő túszokat szabadon kell engedni, illetve hogy Gázában „az ember alkotta válság” új mélységeket ért el. „Az éhezés és a pusztítás teljesen elviselhetetlen.” Több tízezer ember halt meg, köztük olyanok is, akik élelemért és vízért álltak sorba. „Ez a halál és pusztítás mindannyiunkat megrémít” – tette hozzá. Felszólította az Izraeli kormányt, hogy engedje be a segélyeket.

A Palesztin állam létrehozását több mint 150 ország támogatja. A brit miniszterelnök közlése előtt vasárnap jelentette be ugyanezt első G7 országként Kanada, majd Ausztrália is. Mark Carney kanadai miniszterelnök az elismerésen túl azt írta, partnerséget kínál Palesztina és Izrael számára egy békés jövő megteremtéséhez – írta a 444.