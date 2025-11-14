Az egyik legérzékenyebb pontján érte csapás Oroszországot

Rakéta- és dróncsapást mért az ukrán hadsereg a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőre – írja a Reuters. A támadás miatt az oroszországi olajkivitel leállt a kikötőn keresztül, ez a globális olajellátás 2 százalékát jelenti. Oroszország átlagosan napi 1,8 millió tonna nyersolajat szállított ebből a kikötőből októberben.

A krasznodari terület kormányzója, Veniamin Kondratjev arról beszélt: több mint 170 ember vett részt a tűzoltásban Novorosszijszkban.

A támadás után a kőolaj világpiaci ára több mint 2 százalékkal emelkedett azt ellátási aggodalmak hatására.

Az ukrán hadsereg jelentése szerint péntek hajnalban egy olajfinomítót is eltaláltak az oroszországi Szaratov régióban, illetve egy üzemanyagtároló létesítményt Engels közelében.